Son Dakika Haberleri: Terzi Dükkanını Böyle Kurşunladı

Terzi Dükkanını Böyle Kurşunladı

52 dakika önce

Terzi dükkanını böyle kurşunladı Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ölen ya da yaralanan olmadıANTALYA - Antalya'da kimliği belirsiz bir şahıs, terzi dükkanını kurşunladı.

Terzi Dükkanını Böyle Kurşunladı, System.String[]
Terzi dükkanını böyle kurşunladı
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ölen ya da yaralanan olmadı

ANTALYA - Antalya'da kimliği belirsiz bir şahıs, terzi dükkanını kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlardan bir tanesi içeride bulunan kumaş standına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde Talip Gök isimli vatandaşa ait bir terzi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle caddeye gelen orta yaşlı bir şahıs, bir müddet yürüdükten sonra belinden çıkardığı tabancasını terzi dükkanına doğrultup iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi iş yerinin camını delip, içeride bulunan kumaş standına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yarım saat sonra yakalandı
İş yerini kurşunlayan şahıs motosikletle bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarında şahsın eşkalini inceleyen polis, zanlıyı yarım saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

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