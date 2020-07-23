Terzi İbrahim usta 45 yıldır mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde 45 yıldır terzilik yapan 58 yaşındaki İbrahim Sarıkaya, hazır giyim sektörünün hızla ilerlemesine rağmen mesleğini sürdürüyor.

İlçedeki 100. Yıl Çarşısı'ndaki dükkanında 13 yaşında öğrendiği mesleğini devam ettiren Sarıkaya, her sabah erkenden açtığı iş yerinde müşterilerin getirdiği elbiselerin tamirini yapıp, sipariş aldığı giysileri dikiyor.

Sarıkaya, AA muhabirine, 1975'te terziliğe başladığını, 1984'te ise kendi iş yerini açtığını söyledi.

Terziliğin güzel bir meslek olduğunu aktaran Sarıkaya, mesleğini severek yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Zaten sevmesek mümkün değil bu mesleği yapamayız. Gücümüzün yettiği kadar mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Tek sorunumuz, mesleği öğretecek eleman yetişmemesidir. Şimdi herkes okuyor. Eskiden sadece bir ustanın yanında 2 kalfa çalışırdı, 3-4 de çırak olurdu. Ama şimdi tek başımıza mesleğimizi sürdürüyoruz. Bütün terziler aynı sorunu yaşıyor. Bütün meslektaşlarımız tek başına çalışıyor."

"İşini baştan savma yapmayacaksın"

Terzilik mesleğinin dikkat ve titizlik isteyen bir meslek olduğunu belirten Sarıkaya, "Mesleğini severek yapacaksın. Sıfır hata ile yapmaya çalışacaksın. İşini baştan savma yapmayacaksın. Çünkü müşterinin sana geri dönüşümü olumlu olduğu zaman ayakta durursun. Bu durum arkadaşlarına ve çevrene de sirayet eder. Bu meslekte kişilik, ustalık ve terbiye de lazım. Müşteriye karşı güler yüzle ve tatlı dille davranmalısın. Bunların hepsinin bir arada olması lazım. Biri olup da diğerleri olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.