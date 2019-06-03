Son Dakika Haberleri: Terzibaba Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Terzibaba Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

1 saat önce

Erzincan'daki Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'nda arife günü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Terzibaba Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu, System.String[]
Erzincan'daki Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'nda arife günü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte ramazan ayı boyunca oruç tutarak ibadetlerini yerine getirenler, arife günü yakınlarının kabirlerine giderek dua etti.

Kabir ziyaretleri çerçevesinde çok sayıda vatandaş da Terzibaba ile bazı İslam alimlerinin kabirlerinin bulunduğu Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'na geldi.

Bayram arifesinde Erzincan Belediyesi ile özel şirketlerin otobüs, midibüsleri ve kendi araçlarıyla türbe ve mezarlığa gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, türbeler ile yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu.

Erzincan Belediyesi Mezarlık Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla 20 personelle hizmet verdiklerini anlatarak, "Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'nı ziyarete gelen vatandaşlarımıza karşılama yapıp, mezarlarının yerlerini bilmeyenlere yardımcı oluyoruz. Sabah 08.00'den gün batana kadar hizmetlerimiz devam etmektedir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:17 Kaynak: AA
Erzincan, arefe günü, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terzibaba Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]