Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2) - Son Dakika
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Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2)
6 saat önce
GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASIBaskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlara, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine, kadınlardan biri, "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap verdi.
GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASI
Baskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlara, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine, kadınlardan biri, "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap verdi.
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4.05.2020 17:17:58. #1.13#
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