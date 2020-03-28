Terziden sağlık çalışanlarına indirim - Son Dakika

Terziden sağlık çalışanlarına indirim
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 yıldır terzilik yapan Metin Yücel, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının ütü işlerinde yüzde elli indirim yaptı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 yıldır terzilik yapan Metin Yücel, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının ütü işlerinde yüzde elli indirim yaptı.
İslahiye ilçesinde 30 yıldır terzilik yapan 45 yaşındaki Metin Yücel, salgına karşı özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına kendince faydalı olmayı düşünerek mesleğiyle ilgili ütü işlerinde indirim yaptı.
Destekleri nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yücel, yıkama ve kurutma işleminden sonra 90 derecedeki yoğun buharla yapılan ütüleme işlemiyle giysilerin dezenfekte olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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