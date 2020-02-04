Terzihaneye silah operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terzihaneye silah operasyonu - Son Dakika

Terzihaneye silah operasyonu

6 saat önce

Tekirdağ'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik bir terzihaneye düzenlenen operasyonda silah, fişek ve silahları tadil etmeye yarayan malzemeler ele geçirildi.

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Tekirdağ'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik bir terzihaneye düzenlenen operasyonda silah, fişek ve silahları tadil etmeye yarayan malzemeler ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince 6136 sayılı Kanun kapsamında silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan 9 ara yakalamada; 10 adet değişik çap ve markalarda tabanca, 43 adet fişek ve 8 adet şarjör ele geçirildi.


Terzihane olarak kullanılıyordu


Konu ile ilgili 5 şüpheli şahsa yönelik 2 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 96 adet fişek, terzihane olarak kullanılan işyerinde de gaz ve tabancaları tadil etmek için kullanılan çok sayıda alet, matkap, silah gövde ve namlu parçaları ile değişik silahlara ait şarjörler ele geçirildi.


Operasyon çerçevesinde yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi - TEKİRDAĞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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