Terziler de maske işine girdi - Son Dakika
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Terziler de maske işine girdi

7 saat önce

Sinop'ta 1 haftadır hizmet veren bir terzi, sipariş üzerine yıkanabilir maske dikiyor.

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Sinop'ta 1 haftadır hizmet veren bir terzi, sipariş üzerine yıkanabilir maske dikiyor.


Korona virüsü salgını nedeniyle maskeye talep artınca terziler de maske üretim işine girdi. Korona virüsünün Türkiye'ye de sıçramasından sonra taleplerin çoğaldığını belirten terzi Ahu Yalçın, siparişlere yetişmeye çalışıyor. Ahu Yalçın, "Dükkanımı açalı daha 1 hafta oldu. Açmamla birlikte zaten virüsün yayılması bir oldu. Virüs yayılmaya başlayınca maske kalmadı piyasada. Maska de kalmayınca medikaller, eczaneler terzilere yönlendirmeye başladı. En uygun kumaşlardan 90 dereceye dayanıklı yıkanabilir özelliği olan, burnunda teli bulunan maskeler dikmemiz için bizi yönlendirdiler. Özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan denetmenlere sordum. '90 derecede yıkanabilir burnunda teli olan, nefes almayı sağlayan kumaştan maske dikin' dediler. Sipariş üzerine dikmemizi söylediler. Biz de sipariş üzerine maske dikmeye başladık. Burun bölgesine tel koyuyoruz, özellikle buruna daha az mikrop girsin diye. Kumaş yıkanmış patiska olarak geçiyor. O zaman çekme olmuyor. Özellikle maske ütülenip yıkanabiliyor. Bu da mikrobu kırmada önemli bir faktör. Talep çok var. Bugüne kadar 250-300 tane maske diktim. Bu söylediklerim 2-3 gün içerisinde oldu. Dikmeye başladığım günden beri siparişler geliyor. İki kişi günde ortalama 100-150 tane dikiyoruz" dedi.


Ahu Yalçın, maskelerin tanesini 5 TL'den sattığını sözlerine ekledi. - SİNOP

Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:40 Kaynak: İHA

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