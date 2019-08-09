Son Dakika Haberleri: Terzilerde bayram yoğunluğu
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Terzilerde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla terzilerde yoğunluk yaşanıyor.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla terzilerde yoğunluk yaşanıyor.
İlçede, pazarlardan ve mağazalardan bayramlık elbiselerini alan vatandaşlar, terzilere giderek beden ölçülerine göre eşyalarını yaptırıyor.
Sandıklı'da uzun yıllarca terzilik yapan Yusuf Ayköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece bayram dönemlerinde yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Mesleki tecrübelerini anlatan Ayköse, şöyle konuştu:
"20 yıldır mesleğin içerisindeyim ve kendi dükkanımda çalışıyorum. Eskiden bir dükkanda 4-5 çırak vardı. Şimdi çırak yok, bitti artık. O yıllarda takım elbise diktirmek için müşterilerimiz sıraya girerdi. Çok çalışırdık. Şimdi o tatlı işler yok artık. Sadece iki bayram çalışıyoruz. Paça ve tamirat yapıyoruz. Hazır giyim çoğaldığı için eskisi gibi terziye talep yok."
İnsanlar hazır giyime yöneldi
Çocuğunun bayramlık elbisisesinde tadilat yaptırmak için terziye gelen Alparslan Aktürk de önceden terzilere kumaş pantolon ve gömlek diktirdiklerini belirtti.
İnsanların fiyatları bakımından genelde hazır giyimi tercih ettiğini aktaran Aktürk, "Gençliğimizde pantolon ve gömlek diktirirdik. Şimdi o nesil bitti artık. Hazır giyim ürünleri var artık. Fiyatları da uygun olduğu için insanlar genelde hazır giyimi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.
Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:10 Kaynak: AA
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