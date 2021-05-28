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Terzilikten fabrikatörlüğe - Son Dakika

Terzilikten fabrikatörlüğe

28.05.2021 15:24
Terzilikten fabrikatörlüğe, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan 23 yaşındaki Muhammet Yılmaz, küçük yaşta babasından öğrendiği terzilik mesleği ile girdiği tekstil sektöründe şimdi açtığı fabrika ile başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın dört tarafında ihracat yapıyor.

Gaziantep'te yaşayan 23 yaşındaki Muhammet Yılmaz, küçük yaşta babasından öğrendiği terzilik mesleği ile girdiği tekstil sektöründe şimdi açtığı fabrika ile başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın dört tarafında ihracat yapıyor.

Gaziantep'te yaşayan 23 yaşındaki Muhammet Yılmaz, küçük yaşta ekonomik sebeplerle ayrıldığı okulun ardından babasının yanında terzilik öğrenerek, tekstil sektöründe iş hayatına atıldı. Baba mesleğinde başarılı olan Yılmaz, zamanla işini ilerleterek kendisine ait küçük bir dükkan açtı. İşleri iyi giden Yılmaz, her geçen gün daha da büyüyerek, önce mağazalar ardından ise fabrika açtı. Bugün 30'u aşkın kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi bulunan Yılmaz, Irak, Cezayir, Filistin, Libya gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı. Aile desteğinin önemine vurgu yapan genç işadamı, çok çalışarak her şeyin başarılabileceğini belirtiyor.

"Gece gündüz demeden çalıştım"

İş hayatındaki zorlu süreci anlatan Muhammet Yılmaz, "Lisenin 2. sınıfında okulu bıraktım. Ufak çaplı bir mağaza dükkanı açtım. Daha sonra tekstil sektöründe imalat yapmaya başladık. Şu anda da Allah'a şükürler olsun işlerimiz çok iyi gidiyor. Yurtdışına ihracatlar yapıyoruz. Irak, Cezayir, Filistin, Libya gibi ülkelere ihracatlar yapıyoruz. Ben fabrikayı ilk açtığım zaman gece gündüz demeden çalıştım. Şu zamandaki rahatlığımı fabrikayı açtığım ilk zamanlardaki çalışmalara borçluyum" dedi.

"İleride her şeyiyle benim emeğim olan ürünleri ihraç etmek istiyorum"

Üretim sırasında dışarıda yaptırmak zorunda olduğu tüm işleri kendisinin yaparak ihracatlar yapmayı hedeflediğini ifade eden Yılmaz, "Şu an yaptığımız elbiselerin baskı kısmını dışarıda yaptırıyorum ve ihracat sırasında kargo şirketlerini kullanıyorum. Gelecekte baskı aşamasını da ben yapmak istiyorum ve kendi limitet şirketimi kurarak yurtdışına kendi belgemle ihracat yapmak istiyorum. İleri zamanlarda her şeyiyle benim emeğim olan ürünleri ihraç etmek istiyorum. Dışarıyla herhangi bir temasım olmadan yurtdışına satışlar yapmayı hedefliyorum. Tamamen Gaziantep'te üretim yapıyoruz. Gaziantepli çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimizin ellerinden çıkıyor bu ürünler. Bu Gaziantep'te ürettiğimiz ürünleri de dediğim gibi yurtdışına ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aylık 2 bin TL kazansam yeter diyordum şimdi aylık 15 bin TL kazanıyorum"

Fabrikayı açtığı ilk zamanlarda hedefinin küçük olduğunu ancak zamanla hedefinden fazla miktarda kazanç sağladığını belirten genç işadamı Muhammet Yılmaz, "Ben bu işe ilk girdiğimde sadece elimde olan tek şey babamın bilgisi ve babamın bana öğrettikleriydi. Babamın asıl mesleği terzilikti. Ben de bu işe terzilikten girdim. Babamdan aldığım bilgilerin üstüne katarak şu an 30'a yakın çalışanım oldu. Şu anda dünyaya mal satıyorum. Bizim haftalık üretimim 25 bin ila 30 bin adet arasında. Haftalık bu rakamları bulmak için gücümüze güç kattık. Bu işe ilk başladığımda aylık 2 bin TL kazansam yeter diyordum şimdi aylık 15 bin TL kazanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Terzilikten fabrikatörlüğe
Terzilikten fabrikatörlüğe

Muhammet Yılmaz, Gaziantep, Fabrika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Terzilikten fabrikatörlüğe - Son Dakika Ekonomi


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