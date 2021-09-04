İnşa ettikleri 300 metrelik su kemeri ile değirmenin suyunun kesilmesini önlediler - Son Dakika

İnşa ettikleri 300 metrelik su kemeri ile değirmenin suyunun kesilmesini önlediler

Terzioğlu ailesi değirmenin durmaması için 140 yıldır çalışıyor

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çataldere mahallesinde 140 yıllık su değirmenini onaran Terzioğlu ailesi, 300 metre su kemeri yaparak değirmeni çalıştırmaya devam ediyor.

Atalarından miras aldıkları değirmen geleneğini sürdüren Terzioğlu ailesi, ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet veriyor. İlk olarak 1880'li yıllarda yapılan değirmen, 3 kez onarıldı. 7 yıl önce değirmenin daha verimli çalışması için 100 bin TL para harcayıp 300 metre su kemeri yapan Terzioğlu ailesi, atalarından devraldıkları değirmencilik kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

"Dedelerimizden aldığımız görevi torunlarımıza bırakacağız"

Terzioğlu ailesinden değirmen görevlisi Mustafa Terzi (64), "1880'li yıllarda dedemin dedesinin kızkardeşi Asiye ninemize bu yer miras kaldı. O da buraya değirmen yapılması için yerini vakfetti. Ondan sonra buraya dedelerimiz bir değirmen yaptı. 1929'da burada bir sel oluyor ve eski değirmen yıkılıyor. Daha sonra dedelerimiz yine değirmeni yapıyorlar. Bizde şuanda onlardan kalan mirası devam ettiriyoruz. 7 sene önce su kanalını yaparak değirmeni onardık. Suyu dereden alıyoruz. 300 metrelik bir kanal yaptık. Boğaz köprüsü gibi. Yaklaşık 100 bin TL'ye mal oldu burası. Giresun'dan Ordu'dan buraya mısır öğütmeye gelen oluyor. Bu değirmenin taşı da özel. Mısır ununu yakmıyor. Unu lezzetli oluyor. Zaten su değirmenlerinin özelliğidir bu. Bu değirmenin namı Giresun'a, Ordu'ya kadar uzanmıştır. Bizim yörede de çok meşhurdur. 'Terzioğlu'nun değirmeni' derler buraya. Anısı mazisi çoktur. Buranın görevlisi benim. Daha önce değirmene Abdülbaki amca bakıyordu. 3-4 ay önce vefat etti. Görevi ben devraldım. Dededen toruna, torundan oğula bu görevi devam ettiriyoruz. Ücretsiz bir şekilde mısır öğütüyoruz. Bir dua ettiler mi bize yetiyor" dedi.

"Bundan sonra görev bizim"

Değirmen kültürünün Karadeniz'de önemli yer tuttuğunu söyleyen Çataldere Mahalle Muhtarı Salih Şenterzi, "Değirmenler bizim olmazsa olmazımız. Bizim kültürümüzün bir parçası. Mısırımızı bu değirmenlerde öğütüyoruz. İnşallah bundan sonra da değirmen kültürümüz yaşayacak. Çeşitli yerlerden buraya mısır öğütmeye geliyorlar. Giresun'dan bile buraya mısır öğütmeye gelen olmuş. Bize bu mirası bırakanlardan Allah razı olsun. Bundan sonra görev bizim" diye konuştu.