Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinden Bangladeş'e su kuyusu - Son Dakika

Sakarya'daki bir lisenin öğretmenleri ve öğrencileri, Bangladeş'te 10 yıl süreyle kullanılabilecek su kuyusu açtırdı.
Adapazarı Tes-İş Anadolu Lisesinde başlatılan kampanyaya öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Lisenin Toplumsal Hizmet Kulübü organizasyonuyla toplanan 650 avroluk yardımla Bangladeş'in 300 kişilik bir köyüne "Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi Su Kuyusu" açıldı.
Liseden yapılan açıklamada, su kuyusunun köy halkının yaklaşık 10 yıl süreyle ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi, emeği geçenlere teşekkür edildi.