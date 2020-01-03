TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama - Son Dakika

TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama

6 saat önce

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, kapatılan termik santrallere ilişkin, "Sendika olarak çevrenin korunması temelinde emisyon değerlerini yasal sınırların altında tutarak santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak...

TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama, System.String[]

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, kapatılan termik santrallere ilişkin, "Sendika olarak çevrenin korunması temelinde emisyon değerlerini yasal sınırların altında tutarak santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akma, yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinin elektrik üretim santrallerine tanıdığı çevre muafiyeti süresinin dolması nedeniyle Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek, Sivas Kangal, Zonguldak Çatalağzı termik santrallerinin faaliyetinin tamamen, Manisa Soma termik santralinin faaliyetinin ise kısmen durdurulduğunu anımsattı.

Mühürlenen termik santrallerdeki işçilerin mağdur edilmemesi için çalışacaklarını ve konuyu takip edeceklerini, santrali işleten şirket yetkililerinin de benzer açıklamalar yaptıklarını vurgulayan Akma, şöyle devam etti:

"Sendika olarak çevrenin korunması temelinde emisyon değerlerini yasal sınırların altında tutarak santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz. Böylece çevrenin korunmasının yanı sıra çalışanların mağdur edilmeyeceği, santrallerin faaliyet dışı kalmaları nedeniyle teçhizatın zarar görmeyeceği bir çözümün bulunması mümkün olacaktır."

Akma, üyelerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 2 Ocak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile görüştüklerini belirterek şunları kaydetti:

"İş yerlerinde çalışan işçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için alınması gereken önlemleri görüştük. Binlerce işçinin geçim kaynağı ve birer milli servet olan santrallerin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasının çalışanlar, aileleri ve santrallerdeki teçhizat ve ekipman açısından yaratacağı sıkıntıları dile getirdik. Başka iş yeri ve iş imkanı olmayan bu bölgelerde ekonomilerin olumsuz bir şekilde etkileneceğini, hatta göçlerin yaşanabileceğini anlattık. Kapatılan her bir santralin emisyon değerlerini ve faaliyetlerine devam edebilme koşullarını görüştük ve üyelerimizin iş ve işletme toplu iş sözleşmesinden doğan kazanılmış haklarının korunması talebimizi kendilerine ilettik."

Türkiye, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil
Atiye'nin çekildiği Göbeklitepe, National Geographic'nin 2020'nin en iyileri listesinde Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak

Son Dakika Haberleri
19:45 ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden AA'ya ziyaret - Son Dakika
19:45 FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı - Son Dakika
19:45 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
19:45 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
19:44 Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Saldırı, Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlalidir - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TES-İŞ'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]