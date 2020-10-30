TES-İŞ Sendikası: Evden çalışma işini kaybetme kaygısını artırıyor - Son Dakika

TES-İŞ Sendikası: Evden çalışma işini kaybetme kaygısını artırıyor

30.10.2020 10:59
TES-İŞ Sendikası: Evden çalışma işini kaybetme kaygısını artırıyor, System.String[]

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikasının, üyelerinin evden çalışmaya bakışını ölçmek için yaptığı ankette, çalışanların evden çalışmak istemediği ve evden çalıştıkları dönemde işlerini kaybetme kaygısı yaşadığı sonucu çıktı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikasının, üyelerinin evden çalışmaya bakışını ölçmek için yaptığı ankette, çalışanların evden çalışmak istemediği ve evden çalıştıkları dönemde işlerini kaybetme kaygısı yaşadığı sonucu çıktı.

TEDAŞ, DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ, İLBANK ve Enerjisa'nın da aralarında olduğu iş yerinde örgütlü olan TES-İŞ Sendikası, sendikalı işçilerin evden çalışmaya bakışını yaptığı anketle ölçtü.

TES-İŞ Ar-Ge Merkezince Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 1000 sendika üyesiyle 25 Eylül-25 Ekim tarihlerinde yapılan ankette, katılımcılara evden çalışmayla ilgili 11 soru yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 15'i evden çalışmaktan memnun

"Evde çalışmak ister misiniz?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 72'si "Hayır", yüzde 28'i ise "Evet" yanıtını verdi.

"Evden çalışmanın kalıcı olmasını ister misiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 81,1'i "Hayır", yüzde 18,9'u "Evet" karşılığını verirken, "Hayır" cevabını verenler, evden çalışma tedbirinin koronavirüs salgını süreciyle sınırlı kalması gerektiği görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yüzde 84,9'u evden çalışma yaptıkları dönemde işlerini kaybetme kaygısı yaşadıklarını ifade ederken, yüzde 15,1'i evde çalıştıkları takdirde kendilerini daha mutlu ve rahat hissedeceklerini dile getirdi.

Çalışanlar becerilerini kaybetme endişesi taşıyor

Ankete katılan çalışanların yüzde 71,8'i evden çalışma durumunda iş yerine ve iş yerinde kullandıkları alet ve araçlara yabancılaşma, sahip oldukları iş becerilerini kaybetme endişesi taşıyor.

Evden çalışmanın psikolojiye etkisinin sorulması üzerine, katılımcıların yüzde 88'i evden çalışmanın iş yerinde sosyalleşmeyi ortadan kaldırdığını, sürekli evde olmanın psikolojiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Katılanların yüzde 79,5'i evden çalışmanın bir süre sonra iş arkadaşlarıyla aralarındaki dayanışma duygusunu azaltacağını dile getirerek, bu durumun sendikal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Evde çalışma ek masraflar çıkartıyor

Katılımcıların yüzde 58,8'i evde çalıştıkları sürede ek masraflarının (ilave internet ve telefon faturası, ofis malzemeleri, toner, yeme ve içme giderleri) ortaya çıktığını belirtirken, yüzde 58,6'sı toplu iş sözleşmesinden doğan yemek, yol parası, fazla mesai, bayram veya resmi tatil günlerinde çalışma gibi haklarını tam olarak alamama kaygısı taşıyor.

Ankete katılanların yüzde 69,1'i evden çalıştıkları sürede zamanı yönetemediklerini, verimli iş çıktıları ortaya koyamadıklarını, çalışma sürelerinin çok bölündüğünü ve fazla mesai ücreti almadan saatlerce çalışmak zorunda kalabildiklerini ifade ederken, yüzde 30,9'u evden çalışma durumunda iş için hazırlanma ve işe ulaşımda kullandığı zamanı, aile hayatı, sosyal yaşam için kullanılabileceği görüşünü paylaştı.

Akma: "Evden çalışma iş yerine aidiyet duygusunu azaltır"

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, anket sonuçlarına dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının sosyal, kültürel yaşamda ve çalışma hayatında köklü değişikliklere neden olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde çalışanların sağlığını korumak için birçok iş yerinde evden çalışma modelinin uygulanmaya başlandığını anımsatan Akma, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde bir zorunluluk olan evden çalışma uygulamasını çalışanlar açısından yerinde buluyoruz. Tedbir amaçlı uygulanan bu modelin kalıcı hale gelmesinde önemli sakıncalar görüyoruz. Üyelerimizle yaptığımız anketten çıkan sonuç da bu yöndedir. Evden çalışmanın kalıcı olması işverenler açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır. İş yerine aidiyet duygusu zamanla azalacaktır. Bu da çalışan veriminin azalmasını beraberinde getirecektir."

Enerjisa, Türkiye, Enerji, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TES-İŞ Sendikası: Evden çalışma işini kaybetme kaygısını artırıyor - Son Dakika

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