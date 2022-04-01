TES İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, zeytinliklerle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik, çalışma hayatlarını tehdit eden saldırılarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Zeytin ağaçları elektrik üretmekte olan santrallerde, enerji arz güvenliğini sağlamak için kök bütünlüğü korunarak taşınmaktadır ve taşınacaktır. Taşıma öncesinde yapılan budama işlemine ağaç katli diyenler maalesef iftira suçu işlemektedirler." dedi.

Erçelik, Şube binasında yaptığı açıklamada, madenciliğin dünyanın en zor, bir o kadar da en çok ihtiyaç duyulan mesleklerinden biri olduğunu, milyonlarca yılın günümüze getirdiği zenginlikleri yer altından gün yüzüne çıkaran madencilerin birçok sektörün yaşaması ve üretmesi için gerekli olan hammaddeyi temin ettiğini söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Linyit İşletmeleri'nde örgütlü olduklarını belirten Erçelik, "1986 yılında devletimiz tarafından çıkarılmaya başlanan linyit, yine devletimiz tarafından kurulan iki santralimizde enerjiye dönüştürülüyor. İş yerlerimiz özelleştirme kapsamında özel sektöre geçmesinin ardından da aynı şekilde ülkemiz için üretmeye, ailelerimiz ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri ve Linyit İşletmeleri bünyesinde 3 bin 100 kişinin çalışıp ailesinin geçimini sağladığını anlatan Erçelik, kömür olmazsa santralin ve enerji üretiminin de olmayacağını, geçimini bu madenlerden ve santrallerden sağlayan işçiler de olamayacağını kaydetti.

Ülkedeki toprağın üzerindeki, toprağın altındaki tüm değerlerin aynı öneme sahip olduğunu bu nedenle kömürü de koruyup savunduklarını vurgulayan Erçelik, şöyle konuştu:

"Son günlerde çalışma hayatımızı tehdit eden bazı saldırılarla karşı karşıyayız. Kısa bir süre önce maden sahamızdaki 9 zeytin ağacının zeytin parkına taşınmasını ağaçlar katlediliyor diyerek ülkemizin gündemine getirilmesiyle ilgili son yönetmelikte ifade açık nettir. Zeytin ağaçları, elektrik üretmekte olan santrallerde, enerji arz güvenliğini sağlamak için kök bütünlüğü korunarak taşınmaktadır ve taşınacaktır. Taşıma öncesinde yapılan budama işlemine 'ağaç katli' diyenler maalesef iftira suçu işlemektedirler. Ayrıca kapatılan maden sahalarımız üzerindeki bölgelerde 22 binden fazla zeytin ağacı bulunduğunu ve bunlardan elde edilen zeytinyağlarını evlerimize götürdüğümüzü de belirtmek istiyorum. Sendika olarak bugüne kadar sustuk, polemiğe girmemeye özen gösterdik ancak santrallerde üretimin durmasına neden olacak eylemlere de sessiz kalamayız. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız, hepimizin ortak amacı ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak. Halkımızı da bu tür bilgi kirliliğine karşı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz."