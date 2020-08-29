Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı - Son Dakika

Türk-İş Aydın İl temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, 30 Ağustos Zafer bayramı Dolayısıyla yayınladığı mesajda "Bu aziz millet her ne şart ve durumda olursa olsun kimseye boyun eğmeyeceğini, bağımsızlık ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini göstermiştir" dedi.

Tes-İş Şube Başkanı ve Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın mesajında "Milletimizin bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde gösterdiği emsalsiz kahramanlık, azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferimizin 98. yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşan aziz milletimizin şanlı tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferimiz, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının da sembolüdür. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustosta zaferle taçlandırılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zaferdir. Zulme ve haksızlığa asla boyun eğmeyen bu ülkenin tarihi, bağımsızlığını canından aziz bilenlerin zaferleriyle doludur" diyerek geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi çeşitli planlarla, türlü hesaplarla bölmeye çalışan kirli odakların asla emellerine ulaşmayacağını söyledi. - AYDIN