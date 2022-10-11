Tes¸kilat 51. Bo¨lu¨m Fragmanı - Son Dakika
Üye Girişi

Tes¸kilat 51. Bo¨lu¨m Fragmanı

11.10.2022 11:43

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilatTeşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat---Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür.

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

Teşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat

---

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat her pazar TRT 1'de!

Teşkilat Oyuncuları:

Deniz Baysal Yurtçu

Murat Yıldırım

Turgut Tunçalp

Gürkan Uygun

Ahmet Uğur Say Serdar Yeğin

---

Teşkilat Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/ Instagram: https://instagram.com/teskilattrt Twitter: https://twitter.com/teskilattrt

TRT 1 Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TRT1/

Instagram: https://instagram.com/trt1

Twitter: https://twitter.com/trt1

YouTube: https://www.youtube.com/c/trt1

TRT İzle Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TRTizle/

Instagram: https://instagram.com/trtizle

Twitter: https://twitter.com/trtizle

YouTube: https://www.youtube.com/c/trtizle

YORUMLAR
500
Alparslan Bu¨yu¨k Selc¸uklu 32. Bo¨lu¨m 1. Fragman Alparslan Bu¨yu¨k Selc¸uklu 32. Bo¨lu¨m 1. Fragman YouTube da kervana katıldı! Sosyal medyanın sevilen özelliği geliyor YouTube da kervana katıldı! Sosyal medyanın sevilen özelliği geliyor Aldatmak 4. Bölüm 2. Fragmanı | 'Ya ifade verirsin yada seni ihbar ederiz!' Aldatmak 4. Bölüm 2. Fragmanı | 'Ya ifade verirsin yada seni ihbar ederiz!'
Kaynak: DailyMotion.com

Sosyal Medya, Facebook, Youtube, Twitter, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Tes¸kilat 51. Bo¨lu¨m Fragmanı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:07:07. #1.13#
SON DAKİKA: Tes¸kilat 51. Bo¨lu¨m Fragmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement