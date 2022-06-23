Tesadüf eseri tarihi tünel gün yüzüne çıktı! Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıkınca mahalle boşaltıldı - Son Dakika
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Tesadüf eseri tarihi tünel gün yüzüne çıktı! Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıkınca mahalle boşaltıldı

23.06.2022 16:32

Şanlıurfa'da bir yolun çökmesi sonucu Roma Dönemi'ne ait tarihi bir tünel gün yüzüne çıktı. Çevrede önlem alan belediye ekipleri emniyet şeritleri çekerek, evlerin yıkılma riskine karşı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yol çöktü. Çökme nedeniyle yetkililere haber verildi. Olay yerine giden belediye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

EVLER BOŞALTILDI

Yapılan incelemede çöken yolun altında Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bir tünel olduğu belirlendi. Tünelin çökmesi nedeniyle bölgeye giden ekipler, tedbir amaçlı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.

Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı! Mahalledeki evler boşaltıldı

BİRÇOK TÜNEL GİRİŞİ VAR

Tünelin başka bir girişinin evinin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Keleoğlu, "Bu evler yapılmadan önce, geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını südrüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değildir, mağaranın girişidir. Oraya biraz beton döker kapatırlarsa sıkıntı olmaz. Buradaki her evin altında bir mağara vardır. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor. Bu mahallede bütün evlerin altında mağara var" dedi.

Çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı! Mahalledeki evler boşaltıldı

İNCELEME SÜRÜYOR

Çöken yolu her gün kullandığını söyleyen Ahmet Aslan ise "Buradan geçiyordum, yoları kapatmışlar, geçemedim. Yolu kapatma nedenleri ise mağara girişi çökmüş. Ben de geçemedim, mecbur diğer taraftan dolanıp gideceğim" diye konuştu. Öte yandan çöken tünelin neye kadar uzandığı ve içerisinde neler olduğuyla ilgili incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

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Çöken yolda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı Çöken yolda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı Çöken yolun altından Roma dönemine ait tünel çıktı Çöken yolun altından Roma dönemine ait tünel çıktı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tesadüf eseri tarihi tünel gün yüzüne çıktı! Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıkınca mahalle boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesadüf eseri tarihi tünel gün yüzüne çıktı! Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıkınca mahalle boşaltıldı - Son Dakika
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