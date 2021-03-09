Batı çifti 14 çeşit sabun üretiyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde tesadüfen sabun üretmeye başlayan Batı çifti, şimdi taleplere yetişemiyor.

Gürhan ve Bahar Batı çifti, zeytinyağlı, lavanta, aleo vera, kestane ballı, keçi sütlü, bıttım (memengiç), tatlı badem, limon otuyağı, sarı kanteron, atkestanesi, biberiye, defne yaprağı, argan ve pirinç kepeği gibi 14 çeşit sabun üretiyor. İlçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Sarılık Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında yetiştirdiği 7 çeşit, aromatik bitkileri kullanarak 2 yıl önce doğal sabun üretmeye başladı. Evinin çatı katında üretim yapan Batı çifti, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yetiştirdiği bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Batı çiftti, taleplere yetiştiremiyor.

"14 çeşit sabun yapıyorum"

Gülhan Batur (52), "Esnafım aynı zamanda, arıcılık yapıyorum. Bu sayede de sabun yapmaya başladım. Arıcılık yaparken Samsun Arıcılar Birliği aynı zamanda tarım müdürlüğünün ortak projesi ile Alaçam ilçemize bir lavanta bahçesi oluşturduk. Buradaki amacımız lavanta üretmek. Lavanta balı değerli bir bal. Fakat sonradan öğrendik ki lavantanın yağı baldan daha değerli. Biz bu yağı nasıl değerlendiririz diye düşünürken dostlar dedi ki hammadde olarak yağı satmayın, alternatif ürünler elde edin. Ne üretebileceğimize gelince parfümdür, kolonyadır, sabun gibi çeşitli alternatifler sundular. Ben de sabunla bu işe başladım. Önce lavanta sabun yaptım. Birkaç denemeden sonra baktım oluyor. Sonrasında kendi yetiştirdiğimiz evde yağını yaptığımız sarı kantaron, atkestanesi, defne gibi yağlardan sabun çeşitlerine devam ettim. Eşimizin dostlarımızın tavsiyesiyle keçi sütü, aloe vera, pirinç sabunu, limon sabunu çeşitleri çoğalttık. 14 çeşit sabun yapıyorum. Bunu daha da çoğaltacağız" dedi.

Batur şu bilgileri verdi:

"Ana hammaddesi yüzde yetmiş hakiki zeytinyağı. Bu soğuk döküm olduğu için zeytinyağından başka olmuyor. Onun haricinde Hint yağı, palm yağı, Hindistan cevizi yağı gibi vücudu besleyici, cildi nemlendirici, siyah noktaları temizleyici ürünler kullanıyoruz. Ayrıca kestane balı sabunu olacaksa yüzde 15, yüzde 20 oranında kestane balı, aloe vera olacaksa yüzde 15, yüzde 20 aloe vera yağı gibi takviye yağlar kullanıyoruz."

"Yetiştiremiyorum"

Türkiye'nin bir zeytinyağı ülkesi olduğunu belirten Batur, "Sabun kültürü çok fazla. Arkadaşlar önce birkaç tane alıyorlar, sonra beğenip çevrelerine tavsiye ediyorlar. Emin olun yetiştiremiyorum. Saça vücuda, sırt ağrılarına yağın özelliğine göre çeşitli faydaları var. Şu anda ki tek hedefimiz sayıyı çoğaltmak ve taleplere cevap verebilmek. Şu anda ürettiğimizi hemen satıyoruz" diye konuştu.

"Kestane ballı sabunu Türkiye'de ilk ben yaptım"

Türkiye'de 2 türlü sabun üretiminin olduğunu ifade eden Gülhan Batur, "Biri soğuk diğeri sıcak döküm. Sıçak döküm genelde Akdeniz ve Ege'de yapılıyor. Pekmez kaynatır gibi kaynatılıp ertesi gün kullanabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız soğuk döküm. 45 gün bekleme süresi var. Her sabunun kendine göre bir öyküsü var, emeği var, bir hikayesi var. Kestane ballı sabunu Türkiye'de ilk ben yaptım. Daha önce ballı sabunlar var idi. Ama kestane balı yoktu. İlk defa yapmak bana nasip oldu" şeklinde konuştu.

Bahar Batur (44) ise "Eşime sabun yapma konusunda yardımcı oluyorum. Bu şekilde ev bütçemize katkı sağlıyoruz. İlk başlarda yaptığı sabunlar olmadı. Formülleri değişik olduğu için gramajları fazla oldu. Tekrar tekrar denedik. Sonunda başarılı olduk" ifadelerini kullandı. - SAMSUN