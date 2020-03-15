Tesadüfen başladığı aşçılıkta olimpiyatlarda 2 altın madalya kazandı - Son Dakika

Antalya'da tesadüfen girdiği bir iş yerinde hediye edilen 1 kilo şeker hamuruyla hayatı değişen şeker sanatçısı eğitmen Sibel Özçelik'in yenilebilir şeker hamurundan yaptığı iki heykel, Dünya Aşçılık Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.



Antalya'da tesadüfen tanıştığı mesleğinde 13 yılı geride bırakan şeker sanatçısı eğitmen Sibel Özçelik'in yenilebilir şeker hamurundan yaptığı heykeller gerçeğini aratmıyor. Gerçek mesleği bilgisayar eğitmenliği olan Özçelik'in 4 ayda tamamladığı 'Draxian' ve 'İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı' adlı iki heykel, Almanya'da 4 yılda bir yapılan Dünya Aşçılık Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. Özçelik'in her milimetresini incelikle hazırladığı eserleri artistik tasarım kategorisinde yüzlerce çalışma içinde birinciliği elde etti.



Türkiye Aşçılar Federasyonu Mutfak Sanatları Milli Takımı üyesi de olan Özçelik, Almanya'nın Stutgart kentinde 4 yılda bir yapılan olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırdığı için gurur duyduğunu dile getirdi. Özçelik, bir tesadüf sonucu hobi amaçlı başladığı işinde 13 yılı geride bıraktığını söyledi. Kendini sürekli yenileyip geliştirdiğini dile getiren Özçelik, eğitim vermeye başladığını da belirtti. Ulusal ve uluslararası alanda katıldığı yarışmalarda dereceler elde ettiğini kaydeden Sibel Özçelik, "Almanya'nın Stuttgart kentinde dünyanın en prestijli yarışmalarından birisi yapıldı. IKA Dünya Aşçılık Olimpiyatları'na iki eserimle katıldım. Bu yarışmaya 70 ülkeden 2 binden fazla sanat aşçı katıldı. Artistik tasarım kategorisinde iki eserim altın madalya kazandı" dedi.



"Madalya ile taçlandı"



Şeker hamurundan yaptığı eserlerinin tamamının yenilebilir malzemeden yapıldığını dile getiren Özçelik, "Uzun saatler içeren çok ince çalışmalar yaptım. Bu emeğimin karşılığını da olimpiyatta madalya alarak taçlandırdım" dedi.



Yarışmada altın madalya alan eserleri hakkında bilgiler veren Özçelik, "Birinci eserimde İstanbul'u anlattım. Kültürümüzü, ülkemi anlattım. Hayal silueti içinde 4 şerefeli cami, bu 10 santimetrenin içine İstanbul'u, Türkiye'yi sığdırmak istedim. Yaklaşık iki ayda bu İstanbul konseptimi hazırladım. İkinci çalışmamda 'Draxian'da ise her bir detayı elde kalıp kullanmadan çalıştım. Hayali karakter uzaylı hegomanyasının imparatorunu simgeliyor. İkinci eserimde artistik tasarım kategorisinde derece



aldı. Tamamı yenilebilir, üzerindeki ipler dahil, gıda boyalarıyla birlikte doku teknikleri ile çalıştım" dedi.



Özçelik, hedefinin 4 yıl sonra yeniden yapılacak olan olimpiyatta yine altın madalya kazanmak olduğunu kaydetti. - ANTALYA