Son Dakika Haberleri: Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu
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Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu

1 saat önce

Babası Erzincan'da memurken arkadaşını izlemek için 7 yıl önce gittiği spor salonunda tanıştığı haltere merak salıp bir yıl süreyle antrenör eşliğinde spor yapan Mehmet Akif Keleş, 3 yıl önce babasının tayini dolayısıyla memleketi Erzurum'a dönünce kısa bir süre bir halter salonunda...

Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu, System.String[]
Babası Erzincan'da memurken arkadaşını izlemek için 7 yıl önce gittiği spor salonunda tanıştığı haltere merak salıp bir yıl süreyle antrenör eşliğinde spor yapan Mehmet Akif Keleş, 3 yıl önce babasının tayini dolayısıyla memleketi Erzurum'a dönünce kısa bir süre bir halter salonunda çalışmalarını sürdürdü. Ardından kendi imkanlarıyla çalışmaya karar verip bilimsel makaleler okuyan, araştırmalar yaparak kendine uygun antrenman yöntemi geliştiren Mehmet Akif, deneme yanılma usulüyle hazırladığı çalışma programını uyguladı.

Herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan ve antrenörü bulunmadan haltere devam eden Mehmet Akif'e, talebi üzerine Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince kuruma ait bir spor salonunda çalışma imkanı ve bazı malzemeler sunuldu. Hatalarını, kendisini çektiği cep telefonu kamerasından görerek gidermeye çalışan Mehmet Akif, yeterli imkan olmamasına rağmen çalışmasını bu salonda sürdürdü.

Haftada 6 gün antrenman yapan, bazen de hem kondisyon kazanabilmek hem de harçlık çıkarabilmek için köy işleri ile kömür boşaltma işlerinde çalışan Mehmet Akif, çevresindekilerin "canın sıkılır, bırakırsın, senden halterci olmaz" demesine rağmen azimle çalışıp çeşitli yarışmalarda derece elde etti.

Son olarak kendi imkanlarıyla katıldığı Aydın'daki Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda birincilik kürsüsüne çıkıp Türkiye şampiyonu olan Mehmet Akif, şu sıralar, ekim ayında Romanya'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:03 
Erzincan, Erzurum, Güncel
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