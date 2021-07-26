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Tesadüfen bulduğu cipsi sosyal medyada paylaşan 13 yaşındaki kız, 125 bin lira kazandı - Son Dakika

Tesadüfen bulduğu cipsi sosyal medyada paylaşan 13 yaşındaki kız, 125 bin lira kazandı

26.07.2021 07:57
Tesadüfen bulduğu cipsi sosyal medyada paylaşan 13 yaşındaki kız, 125 bin lira kazandı, System.String[]

Avustralya'da 13 yaşındaki bir kız, tesadüfen bulduğu ve pofuduk görünümüyle dikkat çeken cipsi TikTok'a yükledi. Takipçilerinin ısrarı sonrası cipsi internetten satışa koyan kız, cips markasının kendisiyle iletişime geçmesi ile büyük bir şok yaşadı. Bu ilginç hikaye sonrasında cips, yaklaşık 125 bin TL karşılığında satıldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde yaşayan Rylee Stuart, 19 Temmuz'da TikTok'a yüklediği videoda, bulduğu ilginç bir cips parçasını takipçileriyle paylaştı.

"YEMELİ MİYİM?"

Stuart, her köşesinden şişmiş bir cipsin görüntüsünü kaydederek "Pofuduk bir cips buldum. Lütfen söyler misiniz bu değerli bir şey mi yoksa yemeli miyim?" diye sordu. Sosyal medyada viral olan videoya yapılan yorumlarda takipçileri Stuart'a cips parçasını internetten satmasını söyledi.

SATIŞA ÇIKARDI

Bunun üzerine cipsi 0,99 Avustralya dolarına (yaklaşık 6,25 TL) açık artırmaya çıkaran Rylee'nin ilanına kısa süre içinde teklifler yağmaya başladı.

125 BİN TL'YE SATILDI

Öte yandan, cips markası kızla iletişime geçti ve satış ilanı kapatıldı. Cips şirketinin pazarlama müdürü Vandita Pandey, "Rylee ve ailesi için geçen birkaç gün hareketliydi, hikayesini takip etmeye bayıldık" dedi. Marka, mısır cipsini 20 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 125 bin TL) satın aldı.

Pandey açıklamasında, "Rylee'nin cesareti ve girişimci ruhundan çok etkilendik, dolayısıyla Stuart ailesinin cips sevgisini ödüllendirmek istedik" ifadelerine yer verdi. Stuart ise cipsi başta yemeyi düşündüğünü ama son anda vazgeçip ne olur ne olmaz diye parçayı saklamaya karar verdiğini söyledi.

Avustralya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesadüfen bulduğu cipsi sosyal medyada paylaşan 13 yaşındaki kız, 125 bin lira kazandı - Son Dakika Ekonomi


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