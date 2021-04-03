Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı - Son Dakika

Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı

03.04.2021 10:22

Zeugma Mozaik Müzesi'nin kütüphanesinde tesadüfen bulunan Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmud'a ait fermanın bakımı ve onarımı 2 restoratörün bir aylık çalışmasının ardından tamamlandı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nin kütüphanesinde tesadüfen bulunan Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmud'a ait fermanın bakımı ve onarımı 2 restoratörün bir aylık çalışmasının ardından tamamlandı. Fermanı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi'nin kütüphanesinin tasnif çalışması yapan ekip, tasnif esnasında Arapça el yazılı bir belge buldu. İncelemenin ardından yıpranmış ve belirli kısımları tahrip olmuş olan yazılı belgenin Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmud'a ait bir ferman olduğu tespit edildi. Müzenin envanterinde olmayan ferman restorasyon ve konservasyonu yapılması için, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarına gönderildi. Yapılan ön incelemede Padişah 2'nci Mahmud tarafından Mustafa Veledi Mehmet'e yazıldığı ve içeriğinde Ayıntap Kalesi ile ilgili bilgiler bulunduğu belirlenen fermanın bakımı için 2 restoratörden oluşan uzman bir ekip görevlendirildi.

Yaklaşık bir ay boyunca ferman üzerinde çalışan restoratörler bir aylık çalışmanın ardından fermanı sergiye hazır hale getirdi. Ferman üzerindeki bozulmaları ve yıpranmaları belirli tekniklerle azaltan restoratörler fermanı özenle temizleyerek onardı.

"Fermanı Arkeoloji Müzemizde sergileyeceğiz"

Fermanın üzerinde "Ayıntap Kalesi Kethüdalık'ı Mustafa Veled-i Mehmet'e Tevcihi Yapılmıştır" ifadelerinin yazılı olduğunu aktaran Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, eserin kısa süre içerisinde sergileneceğini söyledi. Kütüphanenin tasnifi esnasında birçok eser tespit ettiklerini belirten Çomak, "Tespit edilen en önemli eser bu ferman oldu. 2020 yılında ihtisas kütüphanemizde yaptığımız tasnif çalışmaları sırasında çok önemli kitaplar tespit ettik. 2'nci Mahmud'a ait olan bu fermanı da tasnif esnasında tespit ettik. Tespitin ardından restorasyon çalışması için bölge laboratuvar müdürlüğümüzle irtibata geçtik. Gerekli izinlerin ardından fermanı teslim ettik. Şuanda da eserin restorasyon çalışmasının sonundayız. Yakın bir zamanda teslimi yapılacak. Fermanın tarihçilerimiz tarafından incelenmesinin ardından Gaziantep Arkeoloji Müzemizde geçici sergiyle halkımızın ziyaretine sunacağız" diye konuştu.

"Fermanı müzeye teslim etme aşamasındayız"

Fermanın konservasyonu için hassas bir çalışma yürüttüklerini belirten Laboratuvar Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, fermanın konservasyon çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti. İlk geldiği anda fermanın yüzeyin kirliliklerin, su lekeleri ve biyolojik bozulmaları tespit ettiklerini aktaran Çorbacı, "Yırtıklar ve parça kayıpları vardı. Tüm bunların belgeleme işlemlerini yaptık. Daha sonra konservasyon aşamalarına geçtik. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaptık. Yırtıkların hepsini onardık. Belli boşlukları dolguladık. Ferman artık müze müdürlüğümüze teslim edilebilir. Uygun paketleme yöntemleriyle paketleyip sergiye hazır hale getirip müze müdürlüğümüze teslim etme aşamasındayız" dedi.

İki restoratör bir ay boyunca çalıştı

İki kişilik restoratör ekibinin bir ay boyunca çok hassas bir konservasyon çalışması yürüttüğüne dikkat çeken Çorbacı, "Kağıt eserlerimiz özellikle çok hassas ve organik eserlerdir. O yüzden restoratörler hem yapım tekniklerine hem de mürekkebine dikkat ederek çalıştılar. Tüm eserlerimize hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ancak bu eserler çok ince, kırılgan ve atmosferik koşullardan daha hızlı etkilenen eser gruplarından olduğu için ekstra özen gösteriyoruz. Belgeleme aşamasında destek veren başka restoratör arkadaşlarımız oldu ancak aktif restorasyonunu restoratörler Baran Yeşilyurt ve Sinem Akamca yaptılar" ifadelerini kullandı.

Bakım ve onarımı tamamlanan ferman Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onaylamasının ardından Gaziantep Arkeolojik Müzesi'nde sergilenecek.

-İHA-

Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı
Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı
Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı
Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı

Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep, Osmanlı, Padişah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı - Son Dakika


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