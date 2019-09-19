Son Dakika Haberleri: Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
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Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor

40 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Massachussets Teknoloji Enstitüsü (MIT) dünyanın yeni en karanlık maddesini üretmeyi başardı. Karbon nanotüplerin geliştirilmesi çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan madde, ışığı yüzde 99,995 oranında emiyor

Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Massachussets Teknoloji Enstitüsü (MIT) dünyanın yeni en karanlık maddesini üretti. Karbon nanotüplerin geliştirilmesi çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan madde, ışığı yüzde 99,995 oranında emiyor.


Buluşu yapan ekibin başındaki profesör Brian Wardle, "Beklenmedik bir şeydi, gerçek bir bilimsel buluş gibi. Nanotüp yapmanın yeni yöntemlerini araştırıyorduk. Yeni bir madde yaptığınızda ilginç özellikleri olabiliyor." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
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