Son Dakika Haberleri: Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor
Son Dakika Magazin Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor

Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşimde temizleme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.

Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşimde temizleme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen alanda bugüne kadar çeşitli fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bine yakın oda ve çeşitli eşyalar ortaya çıkarıldı.


Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşim, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlere hizmet sunmaya hazırlanıyor.


Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, sanat galerileri, müzeler, butik otel, alışveriş ve gezi alanları oluşturulması planlanan alanın, gelecek yıl bazı etaplarının turizme açılması amaçlanıyor.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,  alanda uygulanacak projenin hazırlandığını söyledi. Çalışmalara başlama konusunda heyecan yaşadıklarını aktaran Arı, "Alanı, önümüzdeki yaz parça parça turizme açmayı hedefliyoruz. Burası, Türk turizmine çok büyük heyecan ve katkı sağlayacak. Emin adımlarla yürüyerek bölgemize gelen turist sayısını 6 yılın sonunda 7 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, dünyaya yeni bir turizm destinasyonu kazandırmış olmanın da keyfini yaşayacağız." diye konuştu.

Nevşehir Kalesi, Nevşehir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Her Yerde Sen" izleyicilerine kötü haber! Final tarihi belli oldu
Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu Angelina Jolie, "Brad'i protesto etmek için soyundum" deyip çıplak poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]