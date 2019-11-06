Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşimde temizleme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen alanda bugüne kadar çeşitli fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bine yakın oda ve çeşitli eşyalar ortaya çıkarıldı.



Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşim, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlere hizmet sunmaya hazırlanıyor.



Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, sanat galerileri, müzeler, butik otel, alışveriş ve gezi alanları oluşturulması planlanan alanın, gelecek yıl bazı etaplarının turizme açılması amaçlanıyor.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, alanda uygulanacak projenin hazırlandığını söyledi. Çalışmalara başlama konusunda heyecan yaşadıklarını aktaran Arı, "Alanı, önümüzdeki yaz parça parça turizme açmayı hedefliyoruz. Burası, Türk turizmine çok büyük heyecan ve katkı sağlayacak. Emin adımlarla yürüyerek bölgemize gelen turist sayısını 6 yılın sonunda 7 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, dünyaya yeni bir turizm destinasyonu kazandırmış olmanın da keyfini yaşayacağız." diye konuştu.