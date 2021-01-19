Tesadüfen ortaya çıkarılan Kayaşehir'e Rus turist ilgisi - Son Dakika

Tesadüfen ortaya çıkarılan Kayaşehir'e Rus turist ilgisi

19.01.2021 11:05
Tesadüfen ortaya çıkarılan Kayaşehir'e Rus turist ilgisi, System.String[]

Nevşehir'de geçen yıl temmuz ayında turizme açılan kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir, Rus turistleri ağırlıyor.

Nevşehir'de geçen yıl temmuz ayında turizme açılan kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir, Rus turistleri ağırlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında, 2014 yılında tesadüfen ortaya çıkarılan, uzun yıllar titizlikle sürdürülen temizleme ve restorasyon çalışmasının ardından geçen sene ziyarete açılan tarihi yerleşim yeri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde fresklerle bezeli kayadan oyma kilise, geçiş tünelleri ve bine yakın odanın bulunduğu Kayaşehir'e, kış mevsiminde bölgeyi tercih eden Rus turistler de ilgi gösteriyor.

Tur otobüsüyle alana gelen turistler, yürüyüş yolları, kayadan oyma tüneller ve odaların yanı sıra yöresel el sanatı ürünlerin sergilendiği müzeyi geziyor.

Rus turistlerden Aleksander Kopytov, AA muhabirine, Kapadokya gezilerindeki ilk duraklarının Kayaşehir olduğunu, alandaki tarihi dokudan etkilendiğini belirtti.

Kayaşehir'in geçmişe yolculuk yapmak isteyenler için önemli turizm merkezi olduğunu dile getiren Kopytov, "Kapadokya'nın çok güzel yer olduğunu biliyordum ama bu kadar ilginç bir manzara tahmin etmiyordum. Kayaşehir, inanılmaz bir dokuya sahip. Tünel ve odaları gezerken tarihin içinde bir yolculuk yapıyorum gibi hissettim." dedi.

"Kapadokya'yı görmek benim hayalimdi"

Nizhniy Novgorod ise uzun süredir Kapadokya'yı görmek istediğini, mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kapadokya'yı görmek benim hayalimdi. Dünyada ziyaret etmek istediğim en önemli yerlerden biriydi ve nihayet gelebildim. Kayaşehir'in bulunduğu alan ve kayaların oyularak yapılmış olması çok farklı duygular uyandırıyor. İyi ki gelmişim." diye konuştu.

Bölgeye gelen Rus turistlere rehberlik eden Narman Musa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde Rus turistlerin sadece Türkiye ve Tanzanya'ya yolculuk yapabildiğini, yaz aylarında sahilleri tercih eden Rusların, kış döneminde ise Anadolu turlarına ilgi gösterdiklerini söyledi.

Kayaşehir'in tarihi ve doğal dokusunun görülmeye değer olduğunu vurgulayan Musa, şöyle konuştu:

"Dünyayı etkisi altına alan bu salgın sürecinde, Rus turistler Türkiye'de tatil yapmayı tercih ediyor. Ruslar, normalde Antalya'ya gelir, denize girer, arada sırada tura çıkardı. Şimdi ise tarihi ve kültürel yerleri geziyorlar. Konya ve İstanbul'u gezdiğimiz Rus kafilemizle Kapadokya'ya geldik. Onlarla Kayaşehir'i ziyaret ettik. Burası çok güzel bir yer. Kapadokya'da yer altı şehirlerinin hepsi yerin metrelerce altında ancak buranın farklı bir özelliği var. Tünellerde gezdikten sonra tepeden Nevşehir manzarasını izlemeniz mümkün. Kar yağışının ardından daha güzel bir manzara da oluştu. Herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum."

Yeni galeri ve tüneller açılacak

Nevşehir Belediyesince Kayaşehir'de görevlendirilen arkeolog Semih İstanbulluoğlu da alanın bir kısmının turizme açıldığını, baharda yeniden başlayacak çalışmaların ardından yeni galeri ve tünellerin de farklı tarihlerde ziyarete açılacağını belirtti.

Kayaşehir'in bölge açısından önemli bir turizm merkezi konumunda olduğunu dile getiren İstanbulluoğlu, "Burayı peribacasından oluşmuş bir kaya şehir olarak tanımlayabiliriz. Geçmişte binlerce insanın aynı anda yaşadığı yamaç yerleşimi. Son dönemde Rusya'dan gelen turistlerle ziyaretçi yoğunluğu oluşuyor. Yarım saatlik bir rotada, çeşitli tarihi alanları gezebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Kapadokya, Kayaşehir, Nevşehir, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tesadüfen ortaya çıkarılan Kayaşehir'e Rus turist ilgisi - Son Dakika


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