Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre bir genç, şehirlerarası otobüs terminalinde tesadüfen denk geldiği eski sevgilisinin yanında erkek görünce yanlarına gitti.
Burada tartışmaya başlayan eski ve yeni sevgili kısa sürede içinde yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Şahıslar, bir süre birbirlerine acımasızca vurduktan sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavgayı sona erdirdi.
Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tesadüfen rastladı! Eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliyi yumrukladı - Son Dakika