Tesadüfen rastladı! Eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliyi yumrukladı - Son Dakika
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Tesadüfen rastladı! Eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliyi yumrukladı

12.09.2022 10:47

Bursa'da bir genç, şehirlerarası otobüs terminalinde tesadüfen gördüğü eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliye tekme tokat saldırdı. 2 erkek, bir süre birbirlerine acımasızca vurduktan sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavgayı sona erdirdi. Kavga anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre bir genç, şehirlerarası otobüs terminalinde tesadüfen denk geldiği eski sevgilisinin yanında erkek görünce yanlarına gitti.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Burada tartışmaya başlayan eski ve yeni sevgili kısa sürede içinde yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Şahıslar, bir süre birbirlerine acımasızca vurduktan sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavgayı sona erdirdi.

Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Osmangazi, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tesadüfen rastladı! Eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliyi yumrukladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesadüfen rastladı! Eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliyi yumrukladı - Son Dakika
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