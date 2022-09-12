Burada tartışmaya başlayan eski ve yeni sevgili kısa sürede içinde yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Şahıslar, bir süre birbirlerine acımasızca vurduktan sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavgayı sona erdirdi.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Osmangazi, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tesadüfen rastladı! Eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliyi yumrukladı - Son Dakika

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