Tesadüfen tanıştığı kurs sayesinde salgın sürecinde evinden siparişlere yetişmeye çalışıyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezindeki dikiş kursunu başarıyla tamamlayarak kendi ürettiği ürünlerini internetten satan Kübra Özkay, bir yandan kazandığı paralarla hayallerini gerçekleştirmenin diğer yandan da salgın sürecinde aldığı siparişleri evindeki atölyesinde yetiştirmeye çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Polis memuru eşi olan Kübra Özkay, yaklaşık 4 yıl önce spor yapmak için gittiği TOKİ Kadın Destek Merkezinde dikiş kursu hocalarıyla tanıştı. Hocalarının tavsiyesiyle kursa başlayan Özkay, kısa sürede başarılı olarak farklı ürünler yapmaya başladı.

Kurs hocalarının da tavsiyesiyle ürünlerini internet üzerinde satmaya başlayan Özkay, kazandığı paralarla hayali olan birçok şeyi gerçekleştirdi.

Özkay, AA muhabirine, tesadüf sonucu tanıştığı kurs sayesinde meslek sahibi olduğunu ve ürünlerinin beğenildiğini söyledi.

İlk olarak kızının doğum günü için bir elbise diktiğini ve eşi ile ailesinin desteğiyle üretime geçtiğini anlatan Özkaya, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 yıl önce kurs hocalarının teşvikiyle dikiş kuruna katılmaya başladım. Bir süre sonra hocalarımızın desteğiyle işi en ince ayrıntısına kadar öğrendim. Bu süreçte çocuklarıma elbiseler diktim, evde kullanmadığımız ürünleri değerlendirmeye başladım. Yaptığım kıyafetleri gören hocamın tavsiyesiyle ürünlerimi internet üzerinden satmaya başladım. Arkadaşlarımın ve çevremin de desteğiyle satışlarımı arttırmaya başladım. Pandemi dolayısıyla son dönemlerde Kadın Destek Merkezine gidemedim. Evimin bir odasını dikiş atölyesine çevirdim. Evimde internet üzerinden aldığım siparişleri üretiyorum. Pandemi sürecinde insanlar alışverişe gidemedikleri için internet üzerinden sipariş veriyorlar, ben de bu süreçte ürünlerimi satıyorum."

Çevresinden çok olumlu tepkiler alan ve özellikle eşi ve ailesinden destek gördüğünü ifade eden Özkay, kazandığı paralarla aile bütçesine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Kazandığı paralarla hayallerini de gerçekleştiğini aktaran Özkay, şunları söyledi:

"Kazandığım paraları biriktirerek hayallerim için kullanıyorum. Buradan kazandığım parayla Umre ziyareti yaptım, Karadeniz turuna çıktım, ailece tatil yaptık ve evimin ihtiyaçlarına harcadım. Bu süreçte aynı zamanda üniversite eğitimimi de tamamladım. Kadınların isterse hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve başarabileceklerine inanıyorum. Pandemi sürecinde hem evde oturarak kendimi salgından koruyorum hem de para kazanılabiliyorum. Bundan sonraki hedefim bir butik açarak hem kendim için hem de çevrem için istihdam oluşturmak istiyorum."