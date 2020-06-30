Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından talep var - Son Dakika

Tesadüfen üretilen hoşgör kumaşına yurt dışından talep var

Denizli'de tesadüfen üretilen hoşgör kumaşı yoğun ilgi görüyor.

Denizli'de tesadüfen üretilen hoşgör kumaşı yoğun ilgi görüyor. Yazın serin kışın sıcak tutan kumaştan üretilen kıyafetler yurtdışından talep olduğu belirtiliyor.


Buldan ilçesinde hoşgör adı verilen kumaşı ile yapılan kadın ile erkekler için üretilen gömlek ve elbiseler yoğun ilgi görüyor. Buldanlı vatandaşlar, eski dokuma ustalarından Süleyman Tansöker'in yaptığı dokumanın yanlış olduğunu söyleyen eşine 'hoşgörüver hanım' diye cevaplamasının ardından kumaşın adı hoşgör olarak günümüze kadar geldiğini belirtti. İlk zamanlarda göynek adı verilerek iç giyimde kullanılan kumaş, kıvrık ip diye tabir edilen pamuk ipliğinden dokunuyor. Hoşgör kumaşında üretilen kıyafetlerden ise en çok bayanlar memnun, kumaşın ütülenme ihtiyacı olmaması yönüyle kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hoşgör kumaşından üretilen kıyafetlerin herkes tarafından ilgi gördüğü belirten terzi Murat Boz, Doğal ve sağlık açısından uygun olan kumaşın en önemli özelliği ise yazın sıcak, kışın serin tutması olduğu söyledi. Hoşgör kumaşının yurt dışına ihracatını yaptıklarını belirten terzi Boz, "Yazlık gömlek ve elbise olarak işlemeli ve işlemesiz olarak tasarlıyoruz. İnternet satışlarımızda var ve yurt dışından da siparişler alıyoruz. Buldan bezinden ürettiğimiz gömlek ve elbiseler 50 ila 130 TL, Hoşgör kumaşından ürettiğimiz elbise ve gömlekleri 150 TL olarak satmaktayız. Kara tezgahlarda dokunup tamamen el emeği ile ürettiğimiz Hoşgör kumaşı ürünlerini yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkarmaktan dolayı gurur duyuyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:31 Kaynak: İHA

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