Tesadüfen yanmaktan kurtuldu, evsiz kaldı - Son Dakika

Tesadüfen yanmaktan kurtuldu, evsiz kaldı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Cennet Yıldırım'ın (67) tek katlı evi, 3 gün önce yangında kül oldu.

Tesadüfen yanmaktan kurtuldu, evsiz kaldı, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Cennet Yıldırım'ın (67) tek katlı evi, 3 gün önce yangında kül oldu. Canını tesadüf eseri kurtaran ancak evinden olan Cennet Yıldırım, geride yalnız köpeğinin kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kumluca'ya bağlı Yenikışla Mahallesi'nde 18 Temmuz'da çıkan yangında, Cennet Yıldırım'ın oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Şeker, böbrek hastalığı ve romatizmadan dolayı yürümekte güçlük çeken, koltuk değnekleriyle yürüyebilen Cennet Yıldırım, yangın sırasında yeğenlerinin yanında olduğu için alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. Canını tesadüf eseri kurtaran ancak evinden olan Cennet Yıldırım, yetkililerden evinin yapılması için yardım istedi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Cennet Yıldırım, " Salur'da yeğenlerimin yanında dururken evimin yandığı haberini aldım. Çok üzüldüm. Hastalığım arttı. Yeğenlerim bana hemen söylemedi. Benden evimin yandığını sakladılar. Geldikten uzun süre sonra yeğenim Ali,  'Üzülme teyze ev yandı, biz onun için Yenikışla'ya gittik' dedi. Ben evimin eski yerine yapılmasını istiyorum. Ayaklarımda romatizma var. Böbreğimin birisi bitik diyorlar. Bir de şeker hastalığım var. Romatizma haplarını kestirdiler. 'Kullanma' dediler. Hiç yürüyemez oldum. Asalarla yürümeye başladım" dedi.

'EVDE OLSAYDIM YANARDIM'

Evinin yandığına çok üzüldüğünü anlatan Cennet Yıldırım, "Kardeşimin çocuklarının yanında duruyorum. Kalacak evim yok. Yeğenlerimin evi de çok sağlıklı değil. Ben yardım edilip evimin yapılmasını istiyorum. Eşim öldü. Çocuğum yok. Kolumdan tutacak kimsem yok. Yapmaya da imkanım yok. Açıkta kaldım. Geri dönecek evim yok. Yardım edin. Evimi yaptırıverin. Kendim evde olsaydım yanardım. Ayaklarımdan rahatsızım. Yürüyemiyordum. Kaçamazdım. Daha da eşyam kaldı diye yanan evimin içine atardım kendimi. İyi ki de evde olmadım. Yeğenlerimin yanına 'beni tedaviye götürün' diye gelmiştim. Evime dönmeden evim yandı" diye konuştu.

'BURADA OLSAYDI KAÇAMAZDI'

Cennet Yıldırım'ın yeğeni Mehmet Uysal (55) da "Halam yangın esnasında evde olsaydı kaçamazdı zaten, yanardı. Hastaneye gelip gittiğinden Salur Mahallesi'ne indirmiştik. Yeğenlerinin yanına götürmüştük. Evin etrafında dökme suyla büyüttüğümüz tüm ağaçlar yandı. Yanan evden sadece 'Bozca' adlı köpeğimiz kaldı" dedi. Evi yanan Cennet Yıldırım'ın köpeğinin ise evin etrafından ayrılmadığı görüldü.


Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tesadüfen yanmaktan kurtuldu, evsiz kaldı - Son Dakika
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