Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken traktöre takılan taş lahit mezarı ortaya çıkardı - Son Dakika

Dün arazide kazı çalışması yapan Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri, alanda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mezar içinde iskelet, topraktan yapılmış 2 kap ve 4 parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje buldu.

Traktörden inen E.G., taşın lahit mezar parçası olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemenin ardından Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti.

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