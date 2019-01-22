Son Dakika Haberleri: Tesbih Koleksiyonu Hırısızı Tutuklandı

Tesbih Koleksiyonu Hırısızı Tutuklandı

1 saat önce

BURSA'da 4 farklı ev ve iş yerinden hırsızlık yapan Y.A., son girdiği evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tesbih Koleksiyonu Hırısızı Tutuklandı, System.String[]
BURSA'da 4 farklı ev ve iş yerinden hırsızlık yapan Y.A., son girdiği evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi'nde E.A.'nın evine hırsız girdi. O sırada evde bulunmayan ev sahibi, eve geldiğinde aralarında 30-40 yıllık tesbihlerin de bulunduğu en az 25 bin lira değerindeki tesbih koleksiyonu ile elektronik eşyalarını ve ziynet eşyalarını yerinde göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hırsızı bulmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kısa süre sonra tesbih hırsızının kimliğini belirleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Polisler, Y.A.'yı başka bir eve hırsızlık yapmak için girmeye çalıştığı sırada gözaltına aldı. İfadesi tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Y.A.'nın çaldığı tespih ve diğer eşyaların bulunamadığı ve bunları arkadaşlarına verdiğini öne sürdüğü bildirildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada

Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:52:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesbih Koleksiyonu Hırısızı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]