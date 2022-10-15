Varislerince koruma kuruluna, koruma altına alınıp, tarihi yapı olarak tescillenmesi için başvuru yapılan yöre mimarili ahşap-taş karışımlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlçenin Yemişli Mahallesi'nde Azizoğlu ailesine ait 2 katlı tarihi boş evde, dün saat 22.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TESCİL BAŞVURUSU YAPILAN TARİHİ EV YANDI - Son Dakika

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