TESCİL BAŞVURUSU YAPILAN TARİHİ EV YANDI

TRABZON'un Sürmene ilçesinde 2 katlı yaklaşık 100 yıllık ahşap taş karışımlı ev çıkan yangında küle döndü. Tarihi yapı için varislerince koruma kuruluna, tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.
İlçenin Yemişli Mahallesi'nde Azizoğlu ailesine ait 2 katlı tarihi boş evde, dün saat 22.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredeki binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Varislerince koruma kuruluna, koruma altına alınıp, tarihi yapı olarak tescillenmesi için başvuru yapılan yöre mimarili ahşap-taş karışımlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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