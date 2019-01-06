Tescil Edilen Hafız Sayısı 150 Bini Buldu"

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Kur'an-ı Kerim'in, sadece okunmak için diye değil anlaşılmak, yaşanmak ve hayata hakim kılmak için geldiğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tescil edilen hafız sayısı 150 bini buldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Kur'an-ı Kerim'in, sadece okunmak için diye değil anlaşılmak, yaşanmak ve hayata hakim kılmak için geldiğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tescil edilen hafız sayısı 150 bini buldu." dedi.



Malatya'da, Kur'an kurslarından mezun olan 105 öğrenci için hafızlık töreni düzenlendi.



Malatya Valisi Aydın Baruş, Merkez Kapalı Spor Salonu'ndaki "Hafızlık Merasimi" programında yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine dikkati çekerek, "Kur'an-ı Kerim'in hatasız bir şekilde bizlere aktarılması hafızlar sayesinde olmuştur. Onun için milletimiz hafızlık müessesesine çok önem vermiş." dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ise çocuklarını Kur'an kurslarına gönderen anne ve babalara teşekkür etti.



Hafızların Kur'an'ın muhafızları olduğunu işaret eden Şahin, şunları kaydetti:



"Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek suretiyle onu gönlünüze, beyninize nakşettiniz ama vazifeniz bitmedi. Bundan sonra da ikinci adım olarak Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gayret sarf edeceksiniz. Çünkü Kur'an sadece okunsun diye değil anlaşılmak, yaşanmak ve hayatımıza hakim kılmak için gelmiş bir kitaptır. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tescil edilen hafız sayısı 150 bini buldu."



Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ise hafızlığın gelişmesi adına her türlü yatırımı yapmaya devam ettiklerini aktararak, "Sadece Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesiyle yetinmiyoruz. Hafız olan öğrencilerimizin aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i anlamalarını ve başkalarına da anlatabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz." dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizi toplumumuza yerli yerinde öğretirsek boşluk kalmaz. Geçmiş dönemde hepimizin acısını yaşadığı, terör örgülerinin yeşermesine fırsat vermeyiz. Sorumluluğumuz çok büyük." şeklinde konuştu.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Battalgazi, Yeşilyurt, Darende ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarından mezun olan 105 hafıza başarı belgeleri ile hediyeleri verildi.



Programa Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da katıldı.

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