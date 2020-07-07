Tescilini aldıkları "Efsus" ile dünya markası olmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Tescilini aldıkları "Efsus" ile dünya markası olmayı hedefliyorlar

Tescilini aldıkları "Efsus" ile dünya markası olmayı hedefliyorlar Afşin Belediyesi kentin peyzajı için başlattığı lavanta üretiminde ilçeyi marka şehir haline getirdi Belediyenin logosu lavanta figürüyle değiştirildi, kozmetik alanındaki "Efsus" markası tescillendi Başkan Güven:...

Tescilini aldıkları "Efsus" ile dünya markası olmayı hedefliyorlar

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Afşin Belediyesi kentin peyzajı için başlattığı lavanta üretiminde ilçeyi marka şehir haline getirdi

Belediyenin logosu lavanta figürüyle değiştirildi, kozmetik alanındaki "Efsus" markası tescillendi

Başkan Güven: "Aromatik bitkileri ve endüstrisini, yerel ve bölgesel kalkınmada bir öncü olarak kullanmak istiyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 6 yıl önce lavanta üretimine başlayan Afşin Belediyesi, tescilini aldığı "Efsus" ile dünya markası olmayı hedefliyor.

Afşin Belediyesi kentin peyzajı için başlattığı lavanta üretiminde ilçeyi marka şehir haline getirdi. İlçenin logosunu lavanta figürü ile tescilleyen Afşin Belediyesi aromatik bitkiler yetiştirmeye devam ediyor.

Meclis toplantısında Afşin Belediyesinin logosuna lavanta figürlü eklediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "6 yıldır lavanta üretiyoruz. Peyzaj için başladığımız lavanta üretimini ticari üretime ve endüstriyel üretime taşıdık. 'Efsus' markası ile kozmetik alanında önemli bir yol aldık. Özellikle biz bu işleri yaparak aromatik bitkiler konusunda ilçemize yeni alternatifler getirmek istedik, çiftçimize yeni alternatif ürünler sunmak istedik" dedi.

Lavanta üretiminin yanında gül üretimi de yaptıklarını belirten Başkan Güven, "İnşallah yakın gelecekte zambak, Maraş nanesi, ardıç tohumu, kekik yağı gibi diğer aromatik bitkilerin de üretimini yapacağız. Efsus markasıyla pazarlamaya başlayacağız. Afşin'in aromatik bitkiler konusunda ve lavanta konusunda Türkiye'de bir yeri olduğunu, lavanta şehri olduğunu tescillemek için de logomuzu değiştirerek lavanta figürünü koyduk. İnşallah aromatik bitkileri ve endüstrisini biz, yerel kalkınma ve bölgesel kalkınmamızda bir öncü olarak kullanmak istiyoruz. Çünkü burada oluşan katma değeri yüksek olduğu gibi katma değeri de çok çeşitli. Biz bunları Afşin hemşerilerimize çiftlerimize vermek; çocuklarımızın, bizlerin torunlarımızın bu işten para kazanması, ekmek yemesini sağlamak istedik" dedi.

Kahramanmaraş, Afşin, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tescilini aldıkları 'Efsus' ile dünya markası olmayı hedefliyorlar - Son Dakika
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