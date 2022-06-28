Tescille üretim alanı artan Çermik biberinde hasat başladı

Diyarbakır'ın tescilli lezzetlerinden Çermik biberinde hasat başladı.

Çermik ilçesinin Beybağı ve Kızılyamaç bölgelerinde yetişen, şekli ve aromasıyla ilgi gören biber, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi aldı.

Daha önce yöredeki çiftçilerin kendi ihtiyaçları için küçük alanlarda yetiştirdiği Çermik biberine talep, tescil ve tanıtım çalışmalarıyla arttı.

Geçen yıl 150 dekar olan üretim alanı bu yıl 300 dekara çıkarken, geçen yıl 500 ton olan rekoltenin bu yıl 1000 tona ulaşması hedefleniyor.

Kahvaltıda ve yemeklerde tercih edilen Çermik biberi turşuluk ve pul biber olarak da tüketiliyor.

Kasım ayına kadar hasadı süren biber, gördüğü talep ve rekoltesiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

"Talebi karşılamak için çiftçilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz"

Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, tescilli biberlerinin Beybağı ve Kızılyamaç bölgesinde yetişen endemik bir tür olduğunu söyledi.

Biberin söz konusu bölge dışında üretilmesi halinde özelliklerinde farklılaşma meydana geldiğini belirten Polat, üretim alanının tanıtımla arttığını ifade etti.

Polat, bunun çiftçiye gelir olarak da yansıdığını anlatarak, "Çermik biberi ilk çıktığında sofralık olarak kullanabiliriz. Daha sonraki aşamada ilçemize özgü 'taraklık' dediğimiz yemekte kullanabiliyoruz. Daha sonra salamura ve turşu olarak kullanabiliyoruz. Sezon sonunda kırmızı renge dönüşen biberimizi pul biber haline getirebiliyoruz." dedi.

Çermik biberinde hasat dönemi olduğunu dile getiren Polat, talebi karşılamak için çiftçiler ve kadın kooperatifi ile biberin arzını gerçekleştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Polat, "Çermik biberimiz endemik olduğu için nadide. Ciddi talep var. Talebi karşılamak için çiftçilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Ürünün yetiştirildiği alan kısıtlı olduğu için verimi daha fazla artırmaya yönelik çalışmalarımız var." diye konuştu.

İhtiyaçları için ürettikleri biber gelir kaynakları oldu

Üretici Bedri Demir, biberin dalında kaldıkça özelliklerinin değiştiğini belirtti.

"Avrupa ve Amerika'da yaşayan Çermikliler de bu biberden istiyor." diyen Demir, bibere talebin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şu anda talebe yetişemediklerini vurgulayan Demir, "Yıllar önce 100 metrekarelik bir yerde yetiştiriyorduk. Şu anda kardeşlerimle yaklaşık 10 dönümde yetiştiriyoruz. Bugünün şartlarında diğer ürünlerden ekonomik olarak daha karlı. Ailemizin bütün ekonomik ihtiyaçlarını bu biberden temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ürünümüzü herkese tanıtmak istiyoruz"

Çermik Kadın Kooperatifinde usta öğretici Buket Dinçkuyucu da biberden turşu ve pul biber ürettiklerini, kurutulmuş olarak da satışa sunduklarını söyledi.

Ürünleriyle hem aile bütçelerine hem de ilçe ekonomisine katkı sunduklarını aktaran Dinçkuyucu, "Çermikli kadınlar olarak bu ürünümüzü herkese tanıtmak ve Çermik biberini herkesin tatmasını istiyoruz." dedi.