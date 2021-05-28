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Tescillenen "Kilis zeytinyağı" kentin ekonomisine değer katacak - Son Dakika

Tescillenen "Kilis zeytinyağı" kentin ekonomisine değer katacak

28.05.2021 11:10
Tescillenen

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Kilis zeytinyağı"nın kalitesi artırılarak ekonomideki değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Kilis zeytinyağı"nın kalitesi artırılarak ekonomideki değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kentin "Kilis katmeri" ve "Cennet Çamuru"ndan sonra 2019 yılında Kilis Ticaret İl Müdürlüğünün girişimleriyle başlatılan çalışmalar sonucunda "Kilis zeytinyağı" da tescillendi.

Kilis zeytinyağının tescillenmesinin ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde yapılan bilimsel çalışmalarla ve üreticilerin bilgilendirilmesiyle ürünün değerinin artırılması hedefleniyor.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, zeytinciliğin asırlardır kentin tarımında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kilis'in Kuzey Mezopotamya'da bereketli hilalde yer aldığını anlatan Şekeroğlu, Oylum Höyük'teki kazılarda bulunan zeytin çekirdekleriyle Kilis'te zeytinciliğin 4 bin 500 yıl önce de yapıldığının tarihi belgelerle kanıtlandığını belirtti.

Kentte yıllık ortalama 13-14 bin ton zeytinyağı üretildiğini, üreticilerin dönümde yaklaşık 2 bin lira kazandığını dile getiren Şekeroğlu, "Kilis'te yetişen zeytin dünya zeytin çeşitleri içerisinde yağ oranı açısından en yüksek değere sahip bir çeşit. Kilis yağlık zeytini meyvelerinden sezonunda hasat yapıldığında yaklaşık yüzde 35-40 hatta yüzde 50'ye varan yağ oranı elde edilebiliyor." dedi.

Çiftçiyi bilinçlendirerek kaliteli zeytinyağı üretiminin sağlandığını vurgulayan Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Son 2 yıldır Almanya'da altın madalya, İtalya'da üstün kalite ödülü ve altın madalya, geçtiğimiz haftalarda ulusal düzeyde yapılan bir yarışmada Kilis zeytinyağı altın madalya aldı. Kilis zeytinyağının farkını üniversitede son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla ortaya koymaya başladık. Kilis zeytinyağında ilk defa omega-7 yağ asitlerini bulduk. Paulinik asit denilen guarana bitkisinde bulunan bir yağ asidi oldukça önemli. Kilis yağlık zeytinlerinden elde edilen zeytinyağı baharatlı aromasını, güçlü meyvemsi kokusunu bileşimindeki yağ asitlerinden alıyor. Polifenol değeri bakımından erken hasat, soğuk sıkım Kilis zeytinyağında Avrupa'nın limit değerleri olan 5.2'nin çok daha üstünde 7-8 değerlerine ulaştık."

AB coğrafi işaret belgesine başvurulacak

Zeytinyağını dünyaya tanıtmak ve kalitesini artırmak için çiftçiyi bilinçlendirmeye devam ettiklerini dile getiren Şekeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz zeytinyağımızı coğrafi işaretle ulusal düzeyde rahatlıkla pazarlayabileceğiz. Bir katma değere ulaştı. Bizim bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da coğrafi işaret başvurusunda bulunarak coğrafi işaret almak. Avrupa dışında Amerika ve Japonya gibi zeytinyağı alıcısı olan ülkelerde Kilis zeytinyağını tanıtmak istiyoruz. "

Son yıllarda yapılan çalışmaların zeytinyağına talebi artırdığını, insanların artık zeytin üretimine yöneldiğini anlatan Şekeroğlu, "Üretici bundan para kazanacak. Bundan sonra zeytin üreticisinin yüzünün güleceği bir süreç olacak. Üreticilerimize, sanayicilerimize ve kentimize katma değer sağlayacak." diye konuştu.

Tescillenen Kilis zeytinyağı kentin ekonomisine değer katacak
Tescillenen Kilis zeytinyağı kentin ekonomisine değer katacak
Tescillenen Kilis zeytinyağı kentin ekonomisine değer katacak
Tescillenen Kilis zeytinyağı kentin ekonomisine değer katacak
Tescillenen Kilis zeytinyağı kentin ekonomisine değer katacak

Zeytinyağı, Zeytin, Kilis, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescillenen 'Kilis zeytinyağı' kentin ekonomisine değer katacak - Son Dakika Ekonomi


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