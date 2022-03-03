Tescillenen Silifke yoğurdunun dünyaya tanıtılması hedefleniyor - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinin türkülere konu olan coğrafi işaret tescilli lezzeti Silifke yoğurdunun yurt içi ve dışında tanıtılması hedefleniyor.

Keçi sütü kullanılarak toprak kaplarda yapılan Silifke yoğurdu, Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alıyor.

Tadı ve aromasıyla dikkati çeken, türkülere konu olan yoğurt için Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen ay verilen coğrafi işaret tescilinin ardından tanıtım çalışmasına hız verildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, Silifke yoğurdunun tescili için büyük emek harcadıklarını söyledi.

Yöreye has ürünün tesciliyle mutluluk yaşadıklarını anlatan Kaynar, şöyle konuştu:

"Türkiye sayesinde dünya yoğurdu tanıdı. Bizim için önemli bir yiyecek. Silifke yoğurdu da türkülerimize konu olmuştur. Yoğurdumuz zaten meşhurdu. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yoğurdumuzu sadece Mersin değil yurdumuza ve dünyaya pazarlamayı düşündük. Bunun yolu coğrafi işaret tescilinden geçiyordu. Biz yoğurt üretimimizi daha da yaymak istiyoruz. Yoğurdumuzu ilk önce yurt çapındaki bütün marketlere, kısa süre sonra da Avrupa tescilini alıp dünyaya sunmak istiyoruz. Daha kaliteli, aroması güzel, saklanabilir yoğurt hazırlamak, bizim için oldukça önemli. Biz hem yurt içine hem de yurt dışına açılmak için hazırız. Yoğurt üreticilerimiz teknolojiyle yarışıyor. Yeni teknolojiyle, hijyen koşullarına uygun koşullarda üretim yapacaklar. Bizim için sadece coğrafi işaret almak yetmiyor, arkasından sürdürebilirlik önemli."

Kaynar, ürünün tanıtımı için yurt dışında fuarlara katılmayı, bazı uluslararası tedarikçiler aracılığıyla da Silifke yoğurdunu dünyanın dört bir yanına pazarlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Tescille taklit ürünler ortadan kalkacak

Üretici İsmail Hakkı Köroğlu da uzun yıllardan beri firmasında Yörük kültüründe önemli yere sahip Silifke yoğurdu ürettiğini ifade etti.

Kültürlerinin yok olmaması için tescil çalışmasının önem arz ettiğini anlatan Köroğlu, "Silifke yoğurdunun üretim aşaması oldukça zor ve zahmetli. Ana maddesi keçi sütü. Biz altyapı olarak hazırız. Piyasada Silifke yoğurdu diye satılan birçok ürün var. Bu bizleri üzüyor. Kimi inek kimi koyun kimi de manda sütüyle yapıp 'Silifke yoğurdu' diyor. Tescille bu ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.

Köroğlu, Silifke yoğurdunun yumuşak tadı ve kendine has aromasıyla farklılaştığını kaydetti.

Firma olarak seri üretime geçmek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Köroğlu, "Tadına bakanlar, bu ürünün diğer yoğurtlardan farklı olduğunu anlayacak. Tescille sektörümüz tekrar canlanacak. Silifke yoğurdumuzu dünyaya açmanın hesabını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.