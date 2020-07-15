Tescilli 12 asırlık dev çınara gözleri gibi bakıyorlar - Son Dakika

Tescilli 12 asırlık dev çınara gözleri gibi bakıyorlar

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bin 200 yıllık dev çınar ağacı, geçen yıl 'anıt ağaç' olarak tescillenip koruma altına alındı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bin 200 yıllık dev çınar ağacı, geçen yıl 'anıt ağaç' olarak tescillenip koruma altına alındı. Akbaş ailesi, arazilerinde bulunan dev çınar ağacını aile yadigarı sayıp, nesillerdir gözleri gibi bakıyor.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan dev çınar ağacı, büyüklüğü, heybeti ve tarihi ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tekkeköy Belediyesi'nce bin 200 yıllık olduğu tespit edilen asırlık çınarın koruma altına alınması için başlatılan çalışma geçen yıl sonuçlandı. Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 'anıt ağaç' olarak tescillenen çınar, koruma altına alındı. Akbaş ailesi ise arazilerinde bulunan çınar ağacını aile yadigarı sayıp nesillerdir gözleri gibi bakıyor.

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'BİR DALINA BİLE KIYAMAYIZ'

Tarihi çınar ağacının nesillerdir ailesinin topraklarında bulunduğunu belirten Şükrü Akbaş "Büyük dedelerim Kafkasya'dan buraya gelmişler. O zaman bu dev çınar ağacı varmış. Ailemizde nesillerdir bu ağaca gözümüz gibi bakıyoruz. Ağacı, yeşili çok seven bir aileyiz. Dedelerimizden hatıra bize bu ağaç; bir dalına bile kıyamayız. Bu ağacın altında gölgede oturmak bile bizim için çok önemli. Ağaç iki defa budandı, bir de çelik halatlarla bağlanarak güçlendirildi. Görenler büyüklüğü karşısında şaşırıyor. Geçen günlerde gelin ve damat gelip ağacın altında fotoğraf çektirdiler. Bizde böyle bir ilgi oldukça mutlu oluyoruz. Yalnız ağacımızın bakıma ihtiyacı var. Bu konuda da yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

'HAPİMİZ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Emir Tuna Akbaş da anıt ağacın insanların ilgisini çektiğini kaydederek, "İnsanlar gelip ağacın altında oturuyor, fotoğraf çektiriyor. Çınar şu an koruma altında. Ağacın bakımının yapılmasını, ilaçlanmasını, budanması çelik halatlarla daha da güçlendirilmesini istiyoruz. Bu ağacı hepimiz korumaya çalışıyoruz. Bizim için aile yadigarı bu ağaç. Bin 200 yıl, çok uzun bir süre. Bir ağacın bu seviyeye gelmesi çok önemli. Ağaç, bölgemizin simgesi haline geldi diyebiliriz" diye konuştu.


Tekkeköy, Hamzalı, Samsun, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tescilli 12 asırlık dev çınara gözleri gibi bakıyorlar - Son Dakika
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