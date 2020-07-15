Tescilli 12 asırlık dev çınara gözleri gibi bakıyorlar - Son Dakika

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bin 200 yıllık dev çınar ağacı, geçen yıl 'anıt ağaç' olarak tescillenip koruma altına alındı. Akbaş ailesi, arazilerinde bulunan dev çınar ağacını aile yadigarı sayıp, nesillerdir gözleri gibi bakıyor.
Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan dev çınar ağacı, büyüklüğü, heybeti ve tarihi ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tekkeköy Belediyesi'nce bin 200 yıllık olduğu tespit edilen asırlık çınarın koruma altına alınması için başlatılan çalışma geçen yıl sonuçlandı. Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 'anıt ağaç' olarak tescillenen çınar, koruma altına alındı. Akbaş ailesi ise arazilerinde bulunan çınar ağacını aile yadigarı sayıp nesillerdir gözleri gibi bakıyor.
Emir Tuna Akbaş da anıt ağacın insanların ilgisini çektiğini kaydederek, "İnsanlar gelip ağacın altında oturuyor, fotoğraf çektiriyor. Çınar şu an koruma altında. Ağacın bakımının yapılmasını, ilaçlanmasını, budanması çelik halatlarla daha da güçlendirilmesini istiyoruz. Bu ağacı hepimiz korumaya çalışıyoruz. Bizim için aile yadigarı bu ağaç. Bin 200 yıl, çok uzun bir süre. Bir ağacın bu seviyeye gelmesi çok önemli. Ağaç, bölgemizin simgesi haline geldi diyebiliriz" diye konuştu.