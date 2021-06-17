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Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor

17.06.2021 11:10

Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzu, yurt içindeki tüketiminin yanı sıra ihraç edildiği 8 ülkede de ağızları tatlandırıyor.

Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzu, yurt içindeki tüketiminin yanı sıra ihraç edildiği 8 ülkede de ağızları tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzunda hasat sürüyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen Adana karpuzu yurt içinde satışının yanı sıra 8 ülkeye ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte bu yıl karpuz ekiminin yaklaşık 110 bin dekarda gerçekleştiğini söyledi.

Dekara 3-10 ton verim alındığını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Erkenci karpuzlarda rekoltemiz biraz daha düşük oluyor. Hasadın ortalarına ve sonlarına doğru üretimimiz dekara 5-10 ton. İlk hasatta karpuz fiyatları 3,50-4 lira arasında seyrederken, tüketim azlığından dolayı fiyat 35-55 kuruşa düştü. Bu üreticinin maliyetlerini tam karşılayamamakta. Bunun ana sebeplerinden birisi Orta Anadolu ve İstanbul'da havanın serin gitmesi ve tüketimin az olması. Aynı zamanda pandeminin neden olduğu otellerin ve toplu tüketim yerlerinin açık olmamasından karpuz tüketimi az olmakta. Aslında geçen yıla göre karpuz üretimimizde çok değişiklik yok. Geçen yıl 120 bin dekar ekim alanı varken bu yıl 110 bin dekara düşmüş olmasına rağmen fiyatlar bu şekilde seyrediyor."

Tekin, kenttin karpuz ihracatına da değinerek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda önemli gelişmeler olmaya başladı. İhracatımız başladı ve günden güne artmakta. Almanya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkelere şu anda ihracat yapıyoruz. İnşallah bu ihracat hızlı bir şekilde devam eder ve karpuz fiyatları normal seviyesine gelir. Yani kilogramı 1 lira civarında da olsa üreticimizi kurtarır. Bunun da kısa sürede bu noktaya geleceğini düşünüyorum. İnşallah üreticimizi sevindirecek haberleri kısa zamanda paylaşırız ve üreticimizin yüzü güler diye ümit ediyoruz."

Çiftçi Abdurrahman Kaplan da karpuzun fiyat olarak en kötü günlerini yaşadığını ifade etti.

Karpuz hasadına başladıklarında kilogramını 3,5-4 liradan sattıklarını aktaran Kaplan, "Hasat başladıktan bir hafta sonra direkt 2 liraya düştü. Ondan sonra karpuz yüklü araba gittikçe fiyat da düştü." şeklinde konuştu.

Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor
Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor
Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor
Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor
Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor

Patent, Hasat, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli Adana karpuzu 8 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika


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