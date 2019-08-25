Tescilli Akkuş fasulyesinde düşük rekolte bekleniyor

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescil belgeli Akkuş şeker fasulyesinde bu yıl düşük rekolte bekleniyor.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuş şeker fasulyesi için hasadın 15 gün sonra başlayacağını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 400 ton olan rekoltenin bu sene düşük olacağını belirten Kaya, yaşanan dolu, sel ve fırtına nedeniyle bu sezon yaklaşık 300 ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Kaya, 2010 yılında coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını fasulyenin hasadına eylül ayının ikinci haftasında başlanacağını ifade ederek, üreticilerin hasat için gerekli hazırlıkları tamamladığını aktardı.

Yurt dışından da talep olan Akkuş şeker fasulyesinin yeni sezonda fiyatının artabileceğini belirten Kaya, "Şu anda fasulyenin kilogram fiyatı 25 lira seviyelerinde. Yaşanan rekolte düşüşü nedeniyle 27,5-30 liraya çıkması bekleniyor." dedi.

Kaya, oda olarak üreticilerin tüm ürününe talip olduklarına işaret ederek, "Üreticilerimiz ürünlerini istedikleri yere satabilirler ancak satamadıkları noktada biz ürünlerin tamamını almaya talibiz. Bu noktada üreticilerimizin endişe etmesine gerek yok." diye konuştu.