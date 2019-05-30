Son Dakika Haberleri: Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte hedefi 2 bin ton
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Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte hedefi 2 bin ton

1 saat önce

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, "Tarım arazilerimizdeki sulama sorununu aşmamız durumunda hedeflediğimiz rakama daha kısa süre içinde ulaşmamız mümkün." dedi.

Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte hedefi 2 bin ton, System.String[]
Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, "Tarım arazilerimizdeki sulama sorununu aşmamız durumunda hedeflediğimiz rakama daha kısa süre içinde ulaşmamız mümkün." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13 
Ahmet Kaya, Akkuş, Ekonomi
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