Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte hedefi 2 bin ton
1 saat önce
Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, "Tarım arazilerimizdeki sulama sorununu aşmamız durumunda hedeflediğimiz rakama daha kısa süre içinde ulaşmamız mümkün." dedi.
Akkuş
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13
Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya
, "Tarım arazilerimizdeki sulama sorununu aşmamız durumunda hedeflediğimiz rakama daha kısa süre içinde ulaşmamız mümkün." dedi.
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