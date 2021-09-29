TESCİLLİ AMASYA MİSKET ELMASINDA HASAT ZAMANI - Son Dakika

AMASYA'nın coğrafi işaret tescilli misket elmasında hasat dönemi başladı. Hasada katılan Vali Mustafa Masatlı, '2020 yılında yaklaşık 9 bin ton olarak gerçekleşen hasat miktarının bu yıl yaklaşık yüzde 35'lik bir artışla 12 bin tonu geçeceğini öngörüyoruz' dedi.

Amasya'nın coğrafi işaretli misket elmasında hasat dönemi başladı. Amasya'nın önemli bir sembolü olan misket elmasında hasat miktarının yüzde 35 arttığını ifade eden üreticiler, bu sene rekoltenin 12 bin tonu geçeceğini öngörüyor. Suluova ilçesindeki elma hasadına katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, üreticilerle buluşup, elma topladı. Vali Masatlı, 'Elma, bu coğrafyadaki önemli bir yere sahip. Amasya'da yapılan arkeolojik kazılarda bin 800 yıllık elma ağacı motifli mozaik bulundu ve bu mozaik müzede sergileniyor. Amasya'nın en önemli özelliklerinden birisi de elma ile anılmasıdır. Amasya elmamız coğrafi işaret almıştır. Amasya elmamız üretimde Türkiye üçüncüsüdür ve ilimize artıları da mevcuttur' diye konuştu.

'AMASYA MİSKET ELMASINI AMASYA'DA YEYİN'

Misket elmasının Amasya topraklarına ait olduğunu ifade eden Vali Masatlı, 'Taklitlerinden kaçınıyoruz. Herkesi, Amasya misket elmasını, Amasya'da yemeye devam edeceğiz. Türkiye'de toplam elma üretiminin yaklaşık 3'de 1'ini Amasya karşılıyor. 2020 yılında yaklaşık 9 bin ton olarak gerçekleşen hasat miktarının bu yıl yaklaşık yüzde 35'lik bir artışla 12 bin tonu geçeceğini öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar bu rekolteyi artıracağız. İnşallah bu elma hasadı hem ilimize hem de ülkemize hayırlı sonuçlar getirir. Misket elması Amasya topraklarına aittir ve bundan sonra da böyle kalacaktır. Taklitlerinden kaçınıyoruz' şeklinde konuştu.

'AMASYA ELMASININ TADI BİR BAŞKA'

Amasyalı elma üreticilerinden Mehmet İşler de, Amasya elmasının hoş kokulu, aromalı ve sulu olduğunu belirterek, 'Bu nedenle elmamız diğer elmalardan farklıdır. 'Bu sene elma bol' diyorlar ama bu durum bölgeden bölgeye hatta bahçeden bahçeye göre bile değişiyor. Bizim bahçemizdeki ağaçlar, meyvelerinin bir kısmını bu sene verdi, onun için rekolte her yıl değişiyor. Elma fidanı 8 yılı geçtikten sonra meyve vermeye başlıyor. Özelliği bir yıl meyve verip bir yıl vermemesidir. Hatta bir elma ağacının yarısı bir sene veriyor diğer yarısı da ikinci sene veriyor. Amasya elmasının özelliği, ısırdığınız zaman hoş bir koku, aroma ve sulu olmasıdır, tadı başkadır. Niğde, Konya ve Isparta'da da misket elma yetişiyor. Bizim Amasya elmalarından daha kırmızı ve gösterişli ama ısırdığınız zaman Amasya elmasının tadını vermez? dedi.