Tescilli Anamur muzunda üretim alanları genişliyor - Son Dakika

Tescilli Anamur muzunda üretim alanları genişliyor

04.11.2020 12:31
Tescilli Anamur muzunda üretim alanları genişliyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, "tescilli ürün" muzda üretim alanı yaklaşık 50 bin dekara ulaştı.

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, "tescilli ürün" muzda üretim alanı yaklaşık 50 bin dekara ulaştı.

Coğrafi konumu nedeniyle mikroklima özelliğine sahip ilçede, sera ortamında doğal yollarla yetiştirilen Anamur muzu, çiftçilerin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Son yıllarda sera sayısının giderek artmasıyla 2018'de 30 bin, 2019'da ise 40 bin dekar olan muz üretiminin yapıldığı alan, bu yıl yaklaşık 50 bin dekara çıktı.

Yılın 12 ayı hasadı yapılabilen yerli Anamur muzu, kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih ediliyor.

"İthalattan kurtulmak için gerekli mücadeleleri vereceğiz"

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine, her geçen yıl iAnamur muzu üretimi yapılan sera sayısının arttığını söyledi.

Seralardaki artışın üretime katkı sağladığını vurgulayan Gümüş, "1990'lı yıllarda üretimin az olması nedeniyle Türkiye tüketiminin yüzde 13'lerini karşılıyorduk. Devletimizin muz politikası sonucunda bugünlerde tüketimi karşılama oranımız yüzde 85'lerin üzerine çıktı. Bu çok müthiş bir artış." dedi.

Gümüş, ithalatta uygulanan politikaların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli önümüzdeki yıl yerli muz üretiminin iç tüketimin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıkladı. Üreticiler ve oda birlikleri olarak Bakanımızı yürekten kutluyoruz. Bir an evvel ithalattan kurtulmak için gerekli mücadeleleri vereceğiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlıklarımızın muz üretimiyle ilgili olağanüstü gayretleri var. Üreticiler olarak bu gayretleri boşa çıkarmayacağız."

Gümüş, muz üretiminde yıllık rekoltenin yüzde 80'ini küçük aile işletmelerinin karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sermaye şirketleri ve büyük işletmelere tarımla ilgili fırsatın sanayi üzerinde verilmesini arzu ediyoruz. Sanayi üzerinden destek verilirse dünyadaki katma değeri yüksek muzun adresi bizim ülkemiz olacak. Önümüzdeki yıllarda muzun donmuşundan, unundan, kremasından yararlanılarak dünyaya müthiş derecede bir ihracat kapısı açılacağına yürekten inanıyorum."

"İthal muzla rekabet edebilecek konuma geldik"

45 yıllık muz üreticisi Okay Ok, devlet desteğinin muz üretim alanlarının genişlemesine önemli katkılar sağladığını anlattı.

Üreticilerin daha fazla üretime odaklandığını dile getiren Ok, "Devletin muz üreticilerine verdiği desteğin sürmesini istiyoruz. Bilinçli hareket edip, kaliteli muz üretiyoruz. Rekabet gücü çok daha fazla arttı. Daha önce ithal muz kalitesi çok yüksekti. Şu anda ithal muzla rekabet edebilecek konuma geldik. Devletimiz üreticilere destek vermeye devam ederse ithalata son verme düzeyine geleceğiz." diye konuştu.

Üretici Abdulkadir Gümüş de iç piyasadaki talebi karşılayıp, ithalata son vermek için hızlı adımlar atmaya başladıklarını ifade ederek, üretim kapasitelerini her geçen gün artırdıklarını kaydetti.

Türkiye, Anamur, Mersin, Gümüş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli Anamur muzunda üretim alanları genişliyor - Son Dakika


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