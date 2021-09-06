Üye Girişi
Tescilli arpa çeşidi "Yağmur" verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek - Son Dakika

Tescilli arpa çeşidi "Yağmur" verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek

06.09.2021 13:16

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yeni arpa çeşidi "Yağmur", verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yeni arpa çeşidi "Yağmur", verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

Enstitü, birçok tohum ıslah çalışmasıyla ülke ekonomisi ve tarımsal üretime önemli katkı sunmaya devam ediyor.

Bölgenin tarımsal özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş ürün gruplarında araştırmalar yapan Enstitü, Trakya'da geniş alanlarda ekimi yapılan çeltik, ayçiçeği, buğday ve arpa bitkilerinde ıslah ve adaptasyon çalışmaları yürütüyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bugüne kadar pek çok çeşidin Enstitü tarafından geliştirildiğini söyledi.

Tülek, verim açısından yüksek, hastalıklara dayanıklı bir arpa çeşidinin daha nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescil edilerek Türk çiftçisinin hizmetine sunulduğunu belirtti.

İki sıralı, soğuğa dayanıklılığı güçlü, kardeşlenme (bir tohumdan birden çok sapın çıkması) kapasitesi yüksek olan arpa çeşidine "Yağmur" ismini verdiklerini ifade eden Tülek, "Yeni geliştirilen arpa çeşidimiz, kalite değeri açısından üst düzeyde bir ürün. İki sıralı olan ürünün adaptasyon kabiliyeti de oldukça iyi, ayrıca 'Yağmur' gerek arpa yaprak lekesi olsun gerek yaprak çizgi hastalığı olsun hastalıklara karşı da çok toleranslı gözüküyor. Verim potansiyeli de uygun koşullarda dekara 700-800 kilogram civarında. Yeni arpa çeşidinin bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Yeni arpa çeşidine yağmur gibi bereketli olsun diye "Yağmur" ismini verdiklerini dile getiren Tülek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ülke ekonomisine ve Türk çiftçisine hizmete devam edeceğini söyledi.

Tülek, "yağmur" çeşidini ekmek isteyen çiftçilerin tohumu Enstitüden ya da tohum üretimi yapan firmadan temin edebileceklerini sözlerine ekledi.

Tescilli arpa çeşidi Yağmur verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi Yağmur verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi Yağmur verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi Yağmur verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi Yağmur verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek

Trakya Bölgesi, Buğday, Tohum, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli arpa çeşidi 'Yağmur' verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi 14:12 Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti 11:58 Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

Son Dakika Haberleri
14:15 Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı         
14:16
Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da         
14:07
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tescilli arpa çeşidi "Yağmur" verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement