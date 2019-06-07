Tescilli bal yaylada tatlanıyor - SİİRT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karayolunda akılalmaz görüntü! Araç bulamayan vatandaş otomobilin üzerinde yolculuk yaptı

Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği

"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi