Kayseri'nin Bünyan ilçesiyle özdeşleşen ve sağlığa faydaları bilimsel çalışmalarla kanıtlanan tescilli "gilaburu" meyvesinin, bu yıl iklim şartlarının da etkisiyle veriminin artması çiftçileri sevindirdi.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Bölümü tarafından yapılan bilimsel çalışmalarla böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği kanıtlanan gilaburunun, yoğun olarak üretildiği Bünyan ilçesinde bu yıl yağışların etkisiyle verimin artması yüzleri güldürdü.

Bünyan Belediyesinin coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla tanınırlığı artan gilaburu, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Hasadın başladığı ilçede toplanan gilaburular, yıkandıktan sonra bidonlara doldurularak su içinde saklanıyor. Genellikle kış aylarında suyu sıkılarak tüketilen gilaburu, meyve suyu fabrikaları tarafından da işlenerek piyasaya sunuluyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gilaburunun çok az yerde yetişen kıymetli bir meyve olduğunu söyledi.

Gilaburunun Bünyan bölgesinde yoğun olarak yetiştiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret belgesi aldığımız gilaburu Bünyan'a özgü bir bitkidir. Gilaburu, daha çok su kenarlarında dikili olduğu için ilçemizin üçte birinde yetişiyor. Bu da yaklaşık 15 bin dönüme tekabül ediyor. Gilaburu toplamak çok zahmetli. Herkes toplayamıyor. Hanım kardeşlerimiz bir aylık hasat döneminde hem kendilerine gelir elde ediyorlar hem de ürünü ekonomiye kazandırmış oluyorlar. İklim şartlarından dolayı rekolte bu yıl yüksek. İlçemizde yaklaşık 200 ton kadar gilaburu yetişti. İnsanlarımız da memnun, fiyatlar da yüksek. Vatandaşlarımız hasat ettikleri gilaburuları toplama merkezimize getirerek esnaf arkadaşlara satıp ekonomilerine katkı sağlıyor. Türkiye'nin her tarafından hatta ABD'den, İngiltere'den, Almanya'dan ulaşıp 'bize gilaburu gönderin' diyorlar. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz."

Altun, gilaburunun konsantresinin buzdolabında 6 ay muhafaza edilebileceğini anlattı.

"Böbrek taşı için oldukça faydalı"

Sağlık açısından da gilaburunun oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Böbrek taşı için oldukça faydalı. Böbrek taşını yerinden oynatarak düşürdüğü kesinleşmiş. Bunun yanında şeker ve kalp rahatsızlığı gibi bir çok sağlık problemine de iyi geldiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Coğrafi işaret belgesini aldıktan sonra gilaburu daha çok bilinmeye, tanınmaya başladı. Özellikle bilim insanlarımız kimya sanayisi için çalışıyor. Belki de ilaç sanayisinde kullanacaklar. Biz de onları takip ediyoruz. Araştırmaların sonucuna göre çöpe giden posası da belki kullanılmaya başlanacak."

"Gilaburu Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet"

Üretici Müşerref Bağcı da gilaburu sayesinde ekonomilerine katkı sağladıklarını anlattı.

Gilaburunun son yıllarda bölge halkı için önemli bir gelir kapısı olduğunu aktaran Bağcı, "Gilaburu Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet. Hem gelir olarak hem de vitamin değeri olarak güzel bir meyve. Allah'a çok şükür bu sene de çok iyi verim aldık. Topladıktan sonra evimize, eşimize dostumuza ayıracağımızı saklıyoruz, gerisini de meyve suyu fabrikasına veriyoruz. Toplaması zor ama bakımını, budamasını yaparsan daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.