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Tescilli "Bursa bıçağı"nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor - Son Dakika

Tescilli "Bursa bıçağı"nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:35

Kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle bilinen, coğrafi işaret tescilli "Bursa bıçağı"nın üreticileri, yaklaşık 2 ay önce başlayan Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle bilinen, coğrafi işaret tescilli "Bursa bıçağı"nın üreticileri, yaklaşık 2 ay önce başlayan Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince 2014'te başvurusu yapılan ve 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen "Bursa bıçağı", yurt içinin yanı sıra Fransa, Endonezya, Kosova ve Ürdün'ün aralarında bulunduğu birçok ülkede rağbet görüyor.

Kurban Bayramı için bıçak taleplerini karşılamaya çalışan üreticiler, önce makasla çelik ham maddeyi şekillendiriyor. Damgalama ve ısı işleminin ardından parlatma, sap takma ve bilemeyle bıçaklar kullanıma hazır hale getiriliyor.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, AA muhabirine, Bursa bıçağının, kalitesi ve kullanma kolaylığıyla bu ürün grubunda en iyilerden olduğunu söyledi.

Adliğ, Bursa bıçağına ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli ürünleri satan yerler var, bu kurumlar sayesinde Bursa bıçağı öne çıktı." dedi.

Bıçağın yapılışından da bahseden Adliğ, önce çeliği kestiklerini, ardından sulama işlemine geçtiklerini ifade etti.

Isı işlemi de uyguladıktan sonra sapını taktıklarını ve bileyerek satışa sunduklarını dile getiren Adliğ, "Bıçağın yapımındaki zorluk bizi bazen yoruyor ama buna süreç içinde alışıyoruz." diye konuştu.

"Bu yıl, geçen yıla göre daha hareketli"

Adliğ, kesiciliğinin iyi olmasından dolayı "Bursa bıçağı"nın geçen yıl 10 milyon civarında satıldığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bıçakçıları da etkilediğine değinen Adliğ, şöyle devam etti:

"Geçen yıl pandemi nedeniyle biraz durgun geçti. Bu yıl, geçen yıla göre daha hareketli ama tam beklediğimiz gibi değil. Pandemi sürecinde kapanan esnaf bizi de çok etkiledi. Bursa bıçağı her yıl ortalama 10 milyon civarında satılır. Ramazanda 17 günlük kapanma bizi de etkiledi. Restoranlar iftarda dolu çalışıyorlardı ama bu yıl öyle olmadı. Önümüzdeki yıl pandemi olmazsa büyük bir hedef bekliyoruz. Çünkü bu durgunluğun arkasından bir açılımın gelmesi lazım. Gelecek yıl 20-30 milyon bıçak satışı bekliyoruz."

Fatih Adliğ, Fransa, Endonezya, Kosova başta olmak üzeri Bursa bıçağını birçok ülkeye gönderdiklerini belirtti.

Bıçak satın alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Adliğ, "Bıçağı bıçakçılardan alsınlar. Dışardan alınan bıçaklar kalitesiz çelikten yapılabiliyor, insanlar kurbanı keserken zorlanabiliyor. Bu nedenle bilindik yerlerden bıçaklarını almalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemil Özden ise 40 yıldır bıçak üretimi ve satışı yaptığını anlatarak, Ramazan Bayramı'ndan sonra yoğunluğun arttığını kaydetti.

Tescilli Bursa bıçağı nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor
Tescilli Bursa bıçağı nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor
Tescilli Bursa bıçağı nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor
Tescilli Bursa bıçağı nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor
Tescilli Bursa bıçağı nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor

Kurban Bayramı, Endonezya, Fransa, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescilli 'Bursa bıçağı'nın üreticileri satışlarını katlamayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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