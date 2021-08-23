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Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı - Son Dakika

Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı

23.08.2021 08:48
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı, System.String[]

Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin Üzümünün hasadı başlarken bu sene piyasada oluşan toptan fiyatı, üreticinin yüzünü güldürdü.

Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin Üzümünün hasadı başlarken bu sene piyasada oluşan toptan fiyatı, üreticinin yüzünü güldürdü.

Sofralık çekirdekli siyah üzüm sınıfındaki tescilli Cimin üzümü yetiştiren Üzümlülü çiftçiler, bu yıl verimin düşük olmasına rağmen piyasada oluşan toptan fiyatlardan memnun. Yörede 8 bin 650 dekar bağda yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen Cimin üzümünün bu seneki toptan fiyatları, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor. Üzümlü'deki üzüm hasadının, hava şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler köyün en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadına başlandı.

"Kilosu tarlada 8 ila 10 lira, markette 15-17 lira"

Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu, tarlada 8 ila 10 lira, markette 15- 17 liradan satılıyor.

"10 bin dekar alanda üretiliyor"

Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.

Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

Üzümlü'de hasat yapan Erkan Canbaba, "Üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Buradaki bağlar 200 yıl öncesine dayanıyor, geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliğidir. Siyah üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Kan yapıcı özelliği vardır, ayrıca çekirdeği de antioksidan taşımaktadır. Üzüm hasadı Ağustos'un ortalarında başlar Kasım ayına kadar devam eder" dedi.

Erzincan üzümünün özel bir üzüm olduğuna işaret eden Canbaba, "Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Şu anda yoğun şekilde üzümün hasadını yapıyoruz. Bu sene rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasadın Ekim ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı
Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı

Doğu Anadolu, Erzincan, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tescilli Cimin üzümünde hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi


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