Tescilli Diyarbakır karpuzunda hasat zamanı - Son Dakika

Tescilli Diyarbakır karpuzunda hasat zamanı

Coğrafi işaret belgesi alan Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat başladı.

Coğrafi işaret belgesi alan Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat başladı.

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Diyarbakır'ın Dicle Nehri bölgesinde çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Aroması ve suyu ile gözleri kamaştıran Diyarbakır karpuzu, geçen yıl dönümü 8 ton gelirken bu yıl 11 tona ulaştı. Diyarbakır'ın tarımsal üretimdeki en önemli ürünleri arasında yer alan karpuz 45 bin dekar alanda üretilerek hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de birçok ülkeye siparişle gönderiliyor.


"Dekar başına geçen yıl 8 ton iken bu yıl 11 tona ulaştı"


Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, geçen yıla göre üretimin bu yıl arttığını söyledi. Atalar, "Diyarbakır'da karpuz ekim ve dikim alanlarıyla ilgili, çalışmalar süratle devam ediyor. Hasada başlandı, ortasını geçirmiş vaziyetteyiz. Diyarbakır'da karpuz üretimi son yıllarda oldukça iyi durumda, gittikçe gelişerek devam ediyor. Örtü altı karpuzculuk dahil olmak üzere, Diyarbakır tarımı yaygınlaşmaya başladı. Çınar ilçesi Çakırkaya Mahallesi'ndeki 550 dönümlük karpuz tarlasındayız, hasadı gerçekleştiriliyor bitmek üzere. Buralarda geçen yıl dekar başına 8 ton verim alınmışken, bu yıl 11 tona ulaştı. Mevsimsel itibariyle hava ve yağışların iyi olması ve hastalıklardan zarar görmemesi güzel bir gelişim gerçekleştirdi. Diyarbakır'da 45 bin dekara yakın karpuz ekim ve dikim alanı var. 7 bin dekarda da kavun olmak üzere 52 bin dekar alanda kavun ve karpuz üretimi gerçekleştiriliyor. Çiftçilerimiz bu yıl memnun karpuzdan elde edilen verimden dolayı, piyasa şartlarında da fiyatlar iyi durumda çiftçi memnun bereketli bir sezon geçirdik. Karpuzda Türkiye'de üretim açısından 5'inci sıradayız. Her geçen gün karpuzdaki iddiamız artacak. Türkiye'de özellikle doğu vilayetlerine başta olmak üzere karpuz göndermekteyiz. Bu bizim için çok memnuniyet verici, çiftçimiz daha yüksek gelir elde ediyor" dedi.


"Festival hazırlıkları devam ediyor"


Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, üreticilerin karpuzlara gözleri gibi baktığını söyledi. Atalar, "Karpuz festivali ile ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından takip ediliyor, şu anda Diyarbakır sürme çeşidi karpuzların dikimleri geçekleşti. Şu anda aşağı yukarı 15 kilograma ulaştılar, bildiğimiz gibi ağustos ayının son haftası hasat olgunluğuna geliyor. 55 kilograma ulaşıyor. Yarışma için üreticilerimiz karpuzlarına gözü gibi bakıyorlar. O gün geldiğinde tartı üzerinde en büyük karpuz olması için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar" diye konuştu.


"Aroması ile dünyanın bir numarası"


Tarımsal Sanayi İş Adamları Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve DTSO Disiplin Kurulu Başkanı karpuz üreticisi Mehmet Atik ise, Diyarbakır karpuzunun aroması ile dünyada bir numara olduğunu vurguladı. Atik, "550 dekar karpuz alanımız var, geçen yıl 8 ton iken bu yıl 11 ton civarında karpuz aldık. Sezonun sonundayız, bereketli bir yıldı memnunuz. Bu konuyla ilgili tek bir sıkıntımız enerji açısından çok girdilerimiz oluyor, bir an evvel bölgedeki sulama kanallarının faaliyete geçmesi, bu da Türkiye açısından katma değer sağlar. İthalat yerine ihracata yöneleceğiz. Bu sulama kanalları bir an evvel, faaliyete geçmesi çiftçi açısından çok iyi bir şey olur. Çok iddialıyız, karpuzlarımız Diyarbakır karpuzu aromasıyla dünyanın bir numarası" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tescilli Diyarbakır karpuzunda hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi
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