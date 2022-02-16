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Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği tescilli - Son Dakika

Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği tescilli

16.02.2022 16:46
Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği tescilli

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri (FİSKOBİRLİK) tarafından Türk Marka ve Patent Kurumunda "Giresun Tombul Fındığı" menşe adıyla koruma altına alınan Giresun Tombul Fındığı, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi kararıyla tescillenerek, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde koruma altına alındı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri (FİSKOBİRLİK) tarafından Türk Marka ve Patent Kurumunda "Giresun Tombul Fındığı" menşe adıyla koruma altına alınan Giresun Tombul Fındığı, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi kararıyla tescillenerek, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde koruma altına alındı.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan açıklamada, Giresun Tombul Fındığının, ülkemizde tescili yapıldıktan sonra Avrupa Birliği Komisyonunda tescili yapılmış olan Antep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Kastamonu Taşköprü Sarımsağının ardından yayın süreci tamamlandıktan sonra Türkiye'nin AB'de tescillenen 8. ürünü olacağı dile getirildi.

Avrupa Birliği Komisyonuna gerek başvurusu yapılmış, gerekse tescili yapılmış olan coğrafi işaretli ürünlerin tescil sahiplerine ve başvuru sahiplerine bakıldığında Kooperatif Birliği olarak FİSKOBİRLİK ilk sırada olduğu da kaydedilerek, Giresun Tombul Fındığının Ülkemizden bir Kooperatif Birliği tarafından AB'de tescillenen ilk coğrafi işaretli ürün olduğu belirtildi.

Konu hakkında bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, coğrafi işaretli ürünlerin hem ihracat hem iç piyasada önemine vurgu yaparken, FİSKOBİRLİK olarak Giresun'a ve Giresun fındığına değer katmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Bayraktar açıklamasında, "Ülkemizde ve dünyada Coğrafi İşaretli ürünlere ilgi oldukça arttı. Verimlilik sürdürülebilirlik ve takip edilebilirlik gıda sektörünün en önemli unsurları haline geldi. Bu doğrultuda coğrafi işaretli ürünler büyük önem arz ediyor. Biz de FİSKOBİRLİK olarak bunun bilinciyle hareket ediyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FİSKOBİRLİK tarafından Giresun Tombul, Sivri ve Kara fındığını, ayrıca Giresun Fındık Ezmesini coğrafi işaret tescili alarak koruma altına almış bulunmaktayız. 2001 yılında Coğrafi İşaret tescili alarak koruma altına aldığımız Giresun Tombul Fındığı içinse 2018 yılında önemli bir adım atarak, Avrupa Birliği Komisyonu Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne menşe adı korumasıyla başvurumuzu yapmıştık. 10 Şubat itibariyle başvurumuz yayına alınarak tescil işlemlerini tamamlamış olduk. Bu Giresun Tombul fındığı adına tarihi bir adım. Artık Giresun Tombul Fındığının her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı Avrupa Birliği ülkelerinde de koruması sağlanmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Giresun'a ve üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

(Ahmet Bilge/İHA)

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Avrupa Birliği, Giresun, Fındık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği tescilli - Son Dakika


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